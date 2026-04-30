Путин в разговоре с Трампом дал 'сигнал' о планах на войну против Украины – ISW

Российский диктатор Владимир Путин использовал свой телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, чтобы подтвердить приверженность первоначальным военным целям. Кремль также в очередной раз попытался показать Вашингтону "неизбежную победу" России в войне против Украины.

Видео дня

По результатам разговора в Кремле рассказали, что Путин доложил Трампу о "стратегической инициативе" российской армии. Об этом пишет Институт изучения войны.

Москва мечтает о победе в войне против Украины

По информации аналитиков, отчет Кремля после этого телефонного разговора лишь подтверждает, что Путин использовал новый контакт с Трампом, чтобы продвинуть свою стратегию когнитивной войны, ложно представив оборону Украины как рушащуюся, а победу России как неизбежную.

Помощник диктатора России Юрий Ушаков заявил, что разговор Трампа и Путина длился 1,5 часа и что главарь Кремля проинформировал американского президента о текущем состоянии войны в Украине. В частности, Путин выдал Трампу, что Россия обладает стратегической инициативой и оттесняет украинские позиции. Также в Москве размечтались, что Россия достигнет своих военных целей "в любом случае", но добавили, что предпочли бы достичь этих целей дипломатическим путем.

Кремль не меняет свою риторику

Путин и другие кремлевские чиновники постоянно пытались представить Украину как непримиримую сторону в переговорах, отказывающуюся капитулировать перед требованиями Москвы, несмотря на неспособность России предложить существенные уступки в ответ.

В разговоре с Трампом диктатор РФ снова заявил, что его армия "хорошо себя показывает на поле боя", чтобы оправдать свое требование капитуляции Украины. Однако предпосылка заявления Путина остается ложной.

Украинские силы продолжают препятствовать значительным успехам России на нескольких участках линии фронта, включая приоритетную для России Донецкую область, и наносят все больший ущерб и приводят к большим потерям для российских войск в ходе этих наступательных операций.

ВСУ рушат победоносный миф Путина

С января 2026 года Украина проводит значительные контрнаступления на юге, которые привели к оперативным последствиям на всем театре военных действий. Россияне все больше ощущают последствия войны, поскольку экономика страны продолжает сталкиваться со значительными проблемами, число жертв продолжает расти, а набор новобранцев становится все сложнее.

Кремль, по всей видимости, пытается смягчить некоторые из этих издержек, убеждая Трампа и Запад подтолкнуть Украину к капитуляции таким образом, как это не удалось сделать с помощью полномасштабного вторжения, и в рамках этих усилий замалчивает собственные военные и экономические неудачи.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты склоняют Украину уступить Донбасс в пользу РФ, чтобы закончить войну. Такими действиями Вашингтон лишь демонстрирует собственную слабость перед Москвой, и агрессор это прекрасно осознает.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!