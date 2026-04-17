Россия использует слабость США: эксперт указал на нюанс с переговорами и назвал два сценария завершения войны в Украине

Соединенные Штаты склоняют Украину уступить Донбасс в пользу РФ, чтобы закончить войну. Такими действиями Вашингтон лишь демонстрирует собственную слабость перед Москвой и агрессор это прекрасно осознает.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил эксперт по публичной политике, кандидат наук по государственному управлению Илья Котов. По его словам, существует два сценария завершения войны: первый – увеличение давления на Кремль, второй – попытки договориться с Украиной путем "красивых" обещаний.

РФ стремится диктовать собственные правила мира

Котов отметил, что передача Донбасса под контроль России в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада обернется тупиком для дальнейшего переговорного процесса.

"Абсолютно нерабочая схема – это все понимают. И в Штатах это также понимают. Просто есть два пути завершения войны. Первый – сложный: усиление давления на Россию и фактическое принуждение к миру. Второй – проще: попытки договориться с Украиной, какие-то обещания – мол, вы только выйдите из Донбасса, а дальше "все будет хорошо", "построим рай". Что именно имеется в виду – вопрос открытый. Поэтому они выбирают более простой путь", – пояснил он.

Эксперт отметил, что США осознают тактику обмана со стороны российского руководства, однако не демонстрируют готовности к жесткому давлению, чем Россия и пользуется. Он также указал, что на фоне ослабления позиций США риторика Кремля стала более жесткой.

Как следствие, если раньше речь шла о требовании выхода из Донбасса, то сейчас это рассматривается лишь как одно из условий для начала переговоров о прекращении войны.

"То есть: сначала отдайте – потом поговорим. Они пытаются нивелировать предыдущие договоренности и сделать свою позицию более жесткой. То же заявляет и Лавров – мол, никаких гарантий безопасности Украине, зато Россия хочет гарантий для себя", – убежден Котов.

Таким образом, добавил он, подобные действия фактически сводят на нет тот незначительный прогресс, который был достигнут ранее. Причиной этого эксперт называет слабую позицию США, которую Россия четко осознает и использует в своих интересах.

Напомним, по информации Главного управления разведки Украины, Россия планирует наступление на востоке Украины, чтобы установить полный контроль над Донбассом. Враг хочет захватить весь регион до сентября 2026 года, для этого агрессор активно стягивает войска в зону боевых действий.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Кремле заявляли, что военные РФ смогут легко захватить всю территорию Донбасса, однако аналитики ISW отметили, что громкие слова со стороны страны-агрессора являются безосновательными и не соответствуют реальной ситуации на поле боя. Нынешние условия войны и последние успехи ВСУ свидетельствуют, что значительные территориальные достижения российских войск не являются неизбежными, особенно когда речь идет о хорошо укрепленных городах украинского фортификационного пояса в Донецкой области.

