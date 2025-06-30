"Путин украл у дипломатии полгода": Зеленский анонсировал новые санкции против РФ со стороны Европы и США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новых санкциях против России со стороны Европы и США. Он в очередной раз подчеркнул необходимость усиления давления на страну-оккупанта.

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Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении 30 июня. По его словам, украинская сторона продолжает работу с партнерами по санкциям против РФ.

"Уже фактически полгода Путин украл у дипломатии – еще полгода в дополнение ко всему времени этой войны. Давление нужно. Продолжается работа по новым санкциям. Я благодарю всех в Америке, всех в Европе и странах "семерки", кто готовит новые санкционные шаги. Будут и решения по синхронизации всех санкций: украинских – в других юрисдикциях и санкций партнеров – в решениях СНБО. Нужен соответствующий темп, и сегодня были определены конкретные задачи по тематике санкций", – заявил президент.

Ранее Зеленский отметил, что санкции мира против России должны быть одним из ключевых приоритетов. Это то, что реально не дает РФ стратегически развивать свой потенциал. Нужно с каждым днем более болезненно ограничивать российскую возможность продолжать эту войну, войну против независимости Украины.

Вопреки тому, что против России продолжают действовать международные санкции, с начала полномасштабного вторжения в Украину она импортировала авиазапчасти от Airbus и Boeing совокупной стоимостью не менее 1 млрд евро. Для обхода санкций агрессор создал целую сеть.

Как сообщал OBOZ.UA, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что все страны, которые берут нефть у РФ и не помогают Украине, получат тарифы в размере 500% от США. Крупнейшими покупателями российской нефти являются Китай и Индия. Президент США Дональд Трамп должен подписать соответствующий законопроект.

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