Страны-покупатели нефти у РФ могут получить тарифы в размере 500%: появились обнадеживающие новости

Все страны, которые берут нефть у РФ и не помогают Украине, получат тарифы в размере 500% от США. Крупнейшими покупателями российской нефти являются Китай и Индия.

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Такое заявление сделал сенатор-республиканец Линдси Грэм, выступая на ABC News в программе "На этой неделе". Он отметил, что президент США Дональд Трамп поддерживает рассмотрение в Сенате законопроекта о новых санкциях против России.

"Дональд Трамп подтвердил это мне во время субботней игры в гольф", – добавил политик.

Стоит отметить, что Линдси Грэм является соавтором этого закона о санкциях.

"Мы хотим принудить Владимира Путина к переговорам. И именно это нам поможет", заявил сенатор.

Он также отметил, что имеет уверенность в том, что Трамп подпишет законопроект.

"В Сенате мы планируем рассмотреть его после июльских каникул", – резюмировал Грэм.

Ранее сообщалось, что Россия пытается возобновить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) с терминала "Арктик СПГ-2", используя теневой флот и ища покупателей, готовых нарушить западные санкции. Несмотря на логистическую подготовку, главным препятствием остается отсутствие легальных рынков сбыта и политическая неопределенность со стороны США.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, вопреки тому, что против России продолжают действовать международные санкции, с начала полномасштабного вторжения в Украину она импортировала авиазапчасти от Airbus и Boeing совокупной стоимостью не менее 1 млрд евро. Для обхода санкций агрессор создал целую сеть.

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