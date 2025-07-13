Багато хто в оточенні путіна, да і сам путін, з великим піднесенням і оптимізмом зустріли перемогу Трампа на виборах. Цей факт відкривав для путінської влади, як вони вважали, величезні можливості, а найголовніше - успішно завершити війну з Україною, яка стає все більш небезпечною для влади путіна.

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Якби не старалася кремлівська пропаганда, економіка Росії вже майже стоїть на порозі колапсу. Про тяжкий стан економіки вже відверто говорять не тільки політологи чи журналісти, а представники влади. Усі намагання путінських емісарів владнати питання війни в Вашингтоні були малоефективними і не вирішували жодних проблем, і все тому, що насправді путін не збирався і не збирається закінчувати цю війну, поки не досягне успіху. Але, головна проблема путіна якраз і полягає у тому, що за три з половиною роки його армія не змогла захопити навіть повністю Луганську область.

Путіну довгий час вдавалося дурити Трампа, цинічно використовуючи його довіру, про можливість мирного завершення війни. Він вміло використовував певні особливості характеру Трампа, ефективно маніпулюючи його довірою, продовжував свою агресію. Головне завдання путіна полягало у тому, щоб використовуючи усі свої психологічні навички добитися від Трампа припинення допомоги Україні. І це довгий час йому вдавалося.

Завдяки зупиненню надання Україні військової допомоги і особливо розвідувальної інформації, путінській армії за допомогою північнокорейських солдатів, вдалося істотно потіснити ЗСУ у Курській області. Путін чітко усвідомлював, що без потужної допомоги західних країн і особливо США українським Силам Оборони буде важко стримувати всенаростаючу агресію путіна. На певному етапі українсько-американських стосунків склалося враження, що путін близький до своєї мети - обеззброїти Сили Оборони України і як результат - навʼязати Україні свої умови "перемирʼя".

Але, разом з вмілими діями путіна по обдурюванню Трампа, в американському суспільстві, серед політичної, культурної еліти та серед американських виборців назрівав потужний спротив такій політиці Трампа. Справа дійшла до того, що журналісти вказували Трампу на те, що путін відверто знущається над Трампом і принижує президента США.

Велику роль у тому, що Трамп нарешті прозрів і усвідомив усю підступність і цинізм путіна, відіграв Конгрес США, який на двопалатній основі підтримував Україну.

Нарешті у Трампа лопнуло терпіння, увесь світ побачив як радикально змінилась позиція Трампа щодо путіна і його агресії проти України. Цікаво, як американці оцінюють ці різкі зміни у взаєминах між Трампом і путіним.

The Washington Post розмістила актуальний матеріал "Глибокі наслідки розвитку стосунків Трампа з Путіним", в якому аналізуються ці кардинальні зміни і прогнозуються їх наслідки для України.

"Стосунки президента Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним вже давно описуються як романтичні стосунки, оскільки вони часто обмінюються лестощами та хвалебними коментарями.

Тепер романтичні стосунки розірвані.

"Путін кидає нам багато нісенітниці, якщо хочете знати правду", – сказав Трамп під час вчорашнього засідання Кабінету міністрів. Він повідомив журналістам, що розглядає законопроект про санкції проти Росії, який має понад 80 співавторів у Сенаті. "Він весь час дуже милий, але це виявляється безглуздим".

Цей коментар є однією з найжорсткіших критик Трампа на адресу російського лідера. Він підкреслює еволюцію жорсткішого ставлення Трампа до путіна, людини, яку він колись хвалив, та можливе пом'якшення стосунків Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, який заявив, що його остання розмова з Трампом була їхньою "найпродуктивнішою" на сьогодні.

Немає сумнівів, що Трамп думає про путіна. Трамп також накинувся на путіна на початку своєї вечері з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в понеділок, заявивши, що він "зовсім не задоволений президентом Путіним".

"Я розчарований, чесно кажучи, що президент Путін не зупинився", – сказав Трамп. Він, ймовірно, мав на увазі початок Росією найбільшого повітряного нападу у війні проти України на початку цього місяця, коли центр Києва був задушений сильним димом, спричиненим шквалом ракетних атак та атак безпілотників.

Це суттєвий зсув для президента-республіканця, людини, яка колись називала Путіна "генієм" та "кмітливим" і описувала його як людину, яка йому подобається, і яка любить його. Цей зсув підкреслює, як Трамп, який під час кампанії 2024 року називав війну між Росією та Україною такою, що її легко вирішити, усвідомлює, наскільки нерозв’язним став конфлікт і як похвала Путіну може зовсім не зворушити російського президента.

Йдеться про більше, ніж просто про стосунки між двома впливовими людьми. Це може мати реальні — і значні — політичні наслідки.

"Ми живемо в період, коли Трамп явно критикує Путіна все частіше, тому що неймовірно очевидно, що Росія не зацікавлена в припиненні вогню", — сказала Анджела Стент, професор-емерита Джорджтаунського університету та авторка книги "Світ Путіна: Росія проти Заходу та з рештою".

"Цікаво, чи це частина переговорної тактики [Трампа], можливо, віра в те, що якщо він більше критикуватиме Путіна, Путін може змінити свою політику. Але це дуже малоймовірно. Путін все ще вважає, що може виграти війну, і немає жодних доказів того, що він змінить свою думку з цього приводу".

На думку Стента, "справжнє питання полягає в тому, коли президент визнає, що Путін не зацікавлений у переговорах, і як це змінить його політику".

З цією метою Трамп двічі цього тижня заявив, що його адміністрація надішле Україні більше оборонної зброї, лише через кілька днів після того, як Пентагон оголосив про припинення поставок боєприпасів ППО до країни. Це зброя, яка Україні "відчайдушно потрібна, оскільки Росія завдає їй безпрецедентних хвиль повітряних атак", повідомляли наші колеги Девід Л. Стерн, Сергій Моргунов та Алекс Хортон. "Ми повинні", – сказав Трамп, коли його запитали про надсилання зброї Україні. "Вони повинні бути здатні захистити себе. Зараз вони зазнають дуже сильного удару. Ми збираємося надсилати ще трохи зброї – насамперед оборонної зброї".

Трамп подвоїв цю точку зору, заявивши журналістам, що "Путін неправильно ставиться до людей. Він вбиває забагато людей, тому ми надсилаємо Україні оборонну зброю. І я це схвалив", – сказав Трамп. Він відмовився назвати, хто наказав зробити паузу, сидячи поруч із міністром оборони Пітом Хегсетом.

Ендрю Вайс, колишній директор з питань Росії, України та Євразії в Раді національної безпеки, застеріг, що цей крок Трампа можна перебільшити, враховуючи, що це просто продовження постачання озброєнь, створеного адміністрацією президента Джо Байдена, тоді як Трамп міг би робити набагато більше."Трамп переслідує Путіна з перших днів його кандидатури в президенти, навіть до цього як бізнесмена", – сказав Вайс. Але, додав він, сила будь-яких особистих стосунків між Трампом і Путіним навряд чи зможе подолати численні проблеми, які обтяжують відносини між двома країнами.

"Суть того, що можуть вирішити американо-російські відносини, досить безплідна, і просто немає багато перспективних напрямків, на яких президент Трамп міг би скористатися, якби він нормалізував відносини з Росією", – сказав Вайс, який зараз контролює дослідження Росії та Євразії у Фонді Карнегі за міжнародний мир. Він згадав такі складні питання, як відносини Росії з Китаєм, розміщення протиракетної оборони США та контроль над озброєннями.

"Жодне з цих питань не буде легко просто усунути", – додав Вайс. "Це просто глибоко руйнівні джерела недовіри та образ з обох сторін. Трамп не може, лише завдяки силі особистості, відмахнутися від цих речей".

В Кремлі явно не чекали такого розвороту подій, вони сподівались, що Путіну ще довгий час вдасться обдурювати Трампа і продовжувати агресію. Але, тепер ситуація різко змінилася. Якщо раніше представники російської влади і пропутінська еліта сподівались на "талант" Путіна обводити Трампа навколо носа, то тепер переважна більшість починає усвідомлювати, що крах путінського режиму наближається.

Путін зробив усе можливе, для того щоб Трамп кардинально змінив своє ставлення і до Путіна, і до війни, а саме головне, Путін зробив усе можливе, щоб Трамп став другом України.

Як часто буває в таких випадках, коли Кремлю немає що сказати, то випускають з коментарем Дмитра Медвєдєва.

Заступник Путіна по Радбезу Дмитро Медведєв прокоментував заяву Дональда Трампа, звинувативши президента США в політичній непослідовності.

Про це він написав у себе в Телеграм-каналі "Американець знову качається на своїх улюблених політичних гойдалках" заявив Медведєв, вказуючи на протиріччя у висловлюваннях Трампа: від задоволення розмови з путнім до розчарування, від відмови від розміщення зброї України — до заяв про масштабну військову підтримку.

По словам Медведєва Росії не варто сприймати подібні гойдалки серйозно. "Відноситися до цього потрібно так само, як і раніше — ніяк", —підкреслив він.

Медведєв відзначив, що, незважаючи на ці заяви, Росія має намір і далі просуватися до своїх цілей — захоплювати українські території і добиватися так званої "перемоги".

Зараз можна з високою ймовірністю стверджувати, що починається новий етап війни.

Будемо сподіватися, що він буде успішний для України.