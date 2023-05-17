Крупнейшими преступлениями, совершёнными Российской Федерацией против Украины, являются преступления агрессии, поэтому к этому вопросу для расследования приковано внимание международной коалиции по созданию Специального трибунала. Сейчас коалиция стран, поддерживающих идею создания такого трибунала, насчитывает 37 государств и постоянно расширяется, так как всё больше стран мира осознают необходимость создания этого важного международного института, который должен восстановить справедливость и невозможность избежать ответственность за совершённые военные преступления с тем, чтобы поставить их под твердую правовую юрисдикцию, дать оценку российской агрессии, её организаторам и исполнителям, чтобы все, кто планирует вторжение на чужую территорию, понимали огромную ответственность, которую они несут за эти опасные деяния.

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Очень важно, чтобы к ответственности было привлечено высшее политическое руководство Российской Федерации во главе с Путиным, а также верхушка российской армии, выполнявшая указания Кремля, включая министра обороны РФ Шойгу и начальника Генерального штаба Герасимова за совершённые преступления агрессии против Украины. Кроме них, должны быть осуждены кремлёвские пропагандисты с московских телеканалов, сеющие в среде российского общества ненависть к другим народам, идеи русского шовинизма и фашизма, уже получившего международное название идеологии рашизма, ставшего опасным для всего демократического мира, как угроза нарушения территориальной целостности ряда стран. Также должны предстать перед судом пропагандисты, призывающие к применению ядерного оружия как средства шантажа против многих стран, не желающих подчиняться российскому экспансионизму, что ставит себе задачу обновления Российской империи или, по крайней мере, той страны, что рухнула в 1991 году под названием Советский Союз.

Выданный международный ордер на арест Владимира Путина за кражу украинских детей уже свидетельствует о том, что циничные преступные действия по насильственному перемещению украинских детей на территорию Российской Федерации или путем обмана их родителей не ускользнули от особого внимания международного правосудия и главе Кремля придется ответить за осуществление отвратительной практики депортации украинских детей якобы в качестве гуманитарно-спасательной операции.

Москва создала опасность для жизни детей, проживающих в Украине, а позже в качестве шага якобы поддержки насильно перевозит их на свою территорию, где следы многих из них теряются в дальних регионах России. Первое, что навязывает Москва для этих детей, это воспитание в духе российского шовинизма и идеалов Русского мира как пропагандистской матрицы в образовательных учреждениях с целью дальнейшего развития влияния на детей и их психолого-психического состояния и без того опасной пропаганды идеологии рашизма. Таким образом, Кремль поставил задачу сформировать армию новых лояльных Москве граждан из маленьких украинцев, которые будут выполнять функции янычар. В свое время турецкая армия похищала из завоеванных территорий маленьких мальчиков, чтобы вырастить из них самую преданную Османской Порте армию.

Она была очень свирепа в боях. И когда янычары приходили на территорию, откуда были родом, например, Украину или Балканы, они без всякого трепета уничтожали местное население, к которому у них была только ненависть и злоба, даже если они были выходцами из этих регионов. По этому принципу вождь Кремля ворует украинских детей, причем не только маленьких мальчиков, но и девочек. Русский фашизм решил формировать человеческую базу для своего преступного будущего. А это опасно и бесчеловечно по отношению к цивилизационным ценностям современного международного сообщества. Руководители Кремля всегда отправляли своих детей получать образование в западном мире, а украинских детей сейчас в слаборазвитые российские регионы, чтобы потом они своим трудом выводили их из отсталости и депрессии. Но Владимир Путин и его политическое окружение должно осознавать, что эти преступные планы жестко санкционируются международным и украинским национальным правосудием. Кремлёвское зло, несомненно, будет привлечено к строгой ответственности. Это необходимо с юридической точки зрения и просто с точки зрения сохранения человеческой цивилизации.