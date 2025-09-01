'Путин следит за нами': немецкий генерал бьет тревогу из-за планов диктатора РФ

Российская Федерация создает угрозу для стран Европы, в том числе и Германии, планы кремлевского диктатора Владимира Путина выходят за пределы Украины. Западные войска должны быть готовы к любому сценарию, и поэтому проводят военные учения.

На это, комментируя маневры Quadriga 2025 – Northern Coast в Балтийском море, указал генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер. Как передает "Укринформ", активная фаза этих тренировок началась 1 сентября.

"Угроза остается неизменной – гибридная и конвенциональная. Путин следит за нами. Его планы выходят за пределы Украины. Как вооруженные силы мы должны быть к этому готовы... Сдерживание остается лучшим сценарием. Именно для этого мы демонстрируем свою боеспособность", – заявил немецкий генерал на брифинге в Берлине.

Он подтвердил, что россияне ведут себя агрессивно на восточном фланге НАТО. Путин хотел бы разорвать единство западных обществ, разделить НАТО и Европу и, прежде всего, вытеснить США с европейского континента.

Бройер объяснил, что основные цели Quadriga 2025 – Northern Coast заключаются в укреплении системы сдерживания и боеготовности Бундесвера. Но сейчас важен еще один фактор – демонстрация силы ради еще большей безопасности.

Что известно о Quadriga 2025 – Northern Coast

В учениях Quadriga 2025 принимают участие более 8 тысяч солдат из 14 стран Балтийского моря (Германии, Швеции, Финляндии, Дании, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы), а также из Франции, Великобритании, США, Бельгии, Нидерландов, Канады.

С 1 по 12 сентября в Балтийском море будут действовать более 40 кораблей и катеров союзных флотов. Задействовано и 30 летательных аппаратов, более 1 800 единиц автотранспорта.

Отрабатываются переброски войск и техники по морю, суше и воздуху в Литву. На месте будет развернута вся логистическая сеть, ведь, как отметил Броер, успешные военные операции всегда зависят от эффективной логистики.

Кроме того, военнослужащие отработают медицинскую эвакуацию раненых в сложных условиях.

Новинкой является то, оперативное командование, созданное в апреле этого года, впервые будет руководить общей ситуационной картиной. Действия будут координироваться из нового штаба в Ростоке – Commander Task Force Baltic.

Внимание направлено в том числе на территориальную оборону, которая вместе с гражданскими структурами должна охранять важную инфраструктуру: порты, логистические узлы, центры обеспечения и тому подобное.

Также отрабатывается сотрудничество с промышленностью. На всех этапах учений ключевое значение будет иметь разведка и борьба с дронами, добавил генерал.

"Бундесвер должен тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. Каждое действие должно быть четко слаженным – как среди солдат, так и между Бундесвером и гражданскими структурами. Взаимодействие должно быть бесперебойным. Речь идет о надежности логистического хаба для НАТО, поскольку практически все пути снабжения проходят через Германию", – подытожил Бройер.

Отметим, что Northern Coast основаны в 2007-м и проводятся ежегодно. Но в этом году Northern Coast выполняет особую роль как ключевое обучение Quadriga.

"Northern Coast – это четкий сигнал от немецкого флота нашим союзникам: мы здесь, мы решительны, мы едины. И все они знают, что потенциальный противник ежедневно испытывает нас заново, постоянно наращивает военное присутствие и прибегает к гибридным действиям", – подчеркнул инспектор ВМС Германии вице-адмирал Кристиан Каак и напомнил о попытках саботажа, шпионажа, об угрозах для критической морской инфраструктуры и растущей агрессии на море.

"Мы не принимаем это и не будем терпеть", – заверил вице-адмирал.

Как ранее писал OBOZ.UA, этим летом Норвегия официально объявила о создании и развертывании второй военной бригады в своем арктическом регионе на границе с Россией. Речь идет о бригаде "Финнмарк", названной по месту расположения военных. Таким образом Норвегия выполняет обязательство НАТО утроить численность своих Вооруженных сил до 2032 года.

