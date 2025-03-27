'Путин скоро умрет, это факт': Зеленский назвал самые большие страхи российского диктатора

Российский диктатор Владимир Путин хочет оставаться у власти до конца своей жизни. Поэтому больше он боится трех вещей: потерять контроль над обществом, потерять свою силу и остаться в изоляции на политической арене мира. Чтобы его страхи реализовались как можно быстрее, могут повлиять западные партнеры Украины. В конце концов, Путин и сам потеряет свою силу по объективным причинам, ведь он скоро умрет.

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Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Eurovision News. Отвечая на вопрос журналиста о том, чего больше всего боится Путин, глава государства выделил три вещи.

По словам Зеленского, кремлевский вожак прежде всего боится своего общества.

"Дестабилизация его общества – это то, чего он боится. Но никто не сможет на это повлиять – он сам на это повлияет. Его экономика повлияет, санкционная политика будет влиять. То, что он не контролирует и не защищает все свои территории", – отметил президент Украины.

Он добавил, что на этот страх Путина могут повлиять западные партнеры Украины, если захотят продемонстрировать свою реальную силу.

"И если они будут давить на Путина, у него будет дестабилизация общества, он будет бояться этого", – добавил Зеленский.

Второе, чего боится Путин, считает президент Украины, это потерять свою силу.

"Это также и от стабильности общества зависит, но зависит и от его лет. Он умрет скоро, это факт, и все закончится. То есть все свои вопросы он может закончить до того, как закончит свою абсолютно безопасную и неудачную историческую жизнь. Вот чего он боится", – заявил Зеленский.

А третий величайший страх российского диктатора, по мнению Зеленского, – остаться наедине, в изоляции среди других стран.

"Все-таки изолировать Путина с точки зрения политики не удалось до конца. Потому что в момент, когда была политическая изоляция страны глобального юга, продолжали иметь с ним контакты. Я считаю, что они ему таким образом помогли. И очень важно, чтобы сейчас Америка не помогала Путину выходить из изоляции, потому что это опасно", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Путина в отказе от прекращения огня и затягивании войны. Именно поэтому на страну-агрессора Россию нужно оказывать дополнительное давление, подчеркнул Зеленский.

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