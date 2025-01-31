'Путин сделал ужасные вещи': Рубио заявил, что Украину отвергают на 100 лет назад

США признают, что Россия и ее диктатор Владимир Путин совершили "ужасные вещи", начав полномасштабную разрушительную и кровавую войну против Украины. Новая администрация президента этой страны и сам президент Дональд Трамп стремятся положить ей конец "незамедлительно".

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Такое заявление в интервью The Megyn Kelly Show сделал государственный секретарь США Марк Рубио. При этом он убежден, что и агрессор, и его жертва должны "в чем-то уступить" в ходе переговоров о завершении войны.

Рубио заявил, что новая администрация Белого дома осознает, что Россия и ее руководитель совершили преступление в отношении Украины.

"Мы считаем, что Путин поступил ужасно. Вторжение в чужую страну, зверства, которые он совершил... Он совершал ужасные вещи", – подчеркнул он.

При этом он отверг вероятность того, что мировое сообщество и США как "мировой полицейский", в частности, заставят Россию вернуться к соблюдению международного права, которое она растоптала, и что захватчик вынужден будет вернуть захваченные территории Украины. То, что украинцы уже столько лет героически борются с агрессором, Рубио объяснил тем, что США, мол, заставили украинский народ "поверить" в способность защищаться.

"Существующая нечестность заключается в том, что мы каким-то образом заставили людей поверить, что Украина сможет не просто победить Россию, но каким-то образом уничтожить ее. Подтолкнуть их к тому, как мир выглядел в 2012 или 2014 годах, до того, как россияне захватили Крым. И в результате они просили за последние полтора года профинансировать тупиковую ситуацию, затяжную тупиковую ситуацию, в которой продолжаются человеческие страдания", – заявил госсекретарь США.

Аргументом сдаться для страны, борющейся за собственное существование и жизни своих граждан, Рубио считает то, что Россия вопреки обычаям войны и международным конвенциям уничтожает энергетическую инфраструктуру нашего государства. Его также интересует, кто будет платить за восстановление уничтоженных агрессором ТЭС.

"Между тем Украину отбросили на 100 лет назад. Ее энергетическая сеть уничтожается. Я имею в виду, что кому-то придется оплачивать всю эту реконструкцию после войны. А вы знаете, сколько украинцев покинули Украину, живут сейчас в других странах? Они могут никогда не вернуться. Я имею в виду, что это их будущее и в этом смысле оно под угрозой", – подчеркнул представитель администрации Трампа.

Далее он перешел к привычным для нового главы США лозунгам о необходимости "немедленно завершить затяжной конфликт". Слово "война" относительно того, что творит РФ в Украине Рубио не употребляет – и, судя по тому, что он фактически приравнивает жертву агрессии и агрессора к "двум сторонам конфликта", эта терминология отражает восприятие Вашингтоном текущей войны.

Также госсекретарь (которого относят к "ястребам" новой администрации президента во главе с республиканцем Трампом) в очередной раз подчеркнул, что в предстоящих переговорах на уступки должны пойти и Украина, на которую напали, и Россия, начавшая захватническую войну в сердце Европы.

"По мнению президента, это затяжной конфликт, и его нужно заканчивать сейчас. Это нужно закончить путем переговоров. В любых переговорах обе стороны должны будут в чем-то уступить. Я не собираюсь вести предварительные переговоры об этом. Я имею в виду, что это будет работа жесткой дипломатии, как мы привыкли делать в мире в прошлом, и мы были реалистами по этому поводу. Но обе стороны в переговорах должны что-то дать", – сказал Рубио.

Напомним, ранее новый госсекретарь США заявил, что война в Украине не завершится достижением "максималистских целей". По его словам, для завершения войны нужно проделать "много тяжелой работы" и это потребует некоторого времени. Рубио также уверен, что и у президента Украины Владимира Зеленского, и у российского диктатора Путина "есть свои внутренние интересы".

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