Новая Ялта в Пекине?

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Песков прямо намекнул Трампу, что тот сможет встретиться с Путиным, если приедет в Китай одновременно с ним. Речь, видимо, идет о 3 сентября, когда в Пекине будет отмечаться 80-я годовщина окончания Второй мировой войны. О возможности встрече там трех "властителей мира" писала The Times.

Таким образом Путин опять вешает морковку перед рыжей мордой и пытается заставить Трампа плясать под российскую дудку, чтобы сорвать обещанные санкции и помощь Украине (как раз к этому времени 50 дней трамповского "ультиматума"пройдут).

Путин стремится реанимировать идею новой Ялты. Лидеры трех "великих держав" как в 1945 году должны встретиться в Пекине, чтобы поделить мир.

Трампу такая идея должна понравиться. Да и свидания с Путиным он давно домогается, как старшеклассница - с кумиром, рок-звездой. Однако пекинская Ялта в нынешних условиях маловероятна. Чтобы Трамп смог поехать в Пекин на встречу с Си и Путиным, Россия должна остановить войну в Украине, а Китай - перестать угрожать Тайваню (они на это очевидно не готовы). Иначе в США Трампа не поймут даже многие его сторонники-республиканцы, как конгрессмены, так и простые избиратели.