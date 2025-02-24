'Путин продолжит двигаться вперед': президент Финляндии указал на угрозы для Европы и назвал три шага к миру в Украине

Российский диктатор Владимир Путин не остановится в Украине, если получит то, что хочет. В то же время Украине нужно будет принять мир со страной-агрессорой, но соглашение должно быть основано на независимости.

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Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб во время пленарного заседания "Поддерживай Украину". Он подчеркнул, что эта война касается вопроса выживания украинской нации.

"Вы не можете доверять Путину, вы не можете заключить с ним согласие, потому что это будет означать согласие с Китаем. Единственный способ, как Украина может победить в этой войне, это продолжение поддержки, как было в начале", – сказал Стубб.

По его словам, многие не понимают, что война продолжается с 2014 года. В частности, лидер Финляндии озвучил проект видения мирного процесса, по его мнению "должно быть что-то конкретное в предложениях, которые есть на столах".

Стубб предложил три фазы по урегулированию войны.

"Первая – это остановка огня. Это та фаза, когда мы прилагаем максимальные усилия, и жмем на Россию, включая санкции, использование замороженных активов и продолжение до того, как будет прекращение огня. Вторая фаза – это фаза прекращения огня. И тут надо учитывать линию размежевания. , – подчеркнул он.

Президент Финляндии добавил, что после двух фаз можно говорить о реконструкции и о снятии санкций.

"Учитывая все это, я считаю, что нам нужно четко сказать – россиянам и всем прочим, что есть несколько аспектов, которые в этих переговорах не обсуждаются. Во-первых, это членство в Европейском Союзе. Не Россия, а Европа решает этот вопрос. НАТО - Альянс решает, кто является членом НАТО. И защита Украины - не Россия, решает, резюмировал Стубб.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 февраля во время выступления на саммите Support Ukraine, Владимир Зеленский подчеркнул, что украинское государство должно обрести мир с помощью своей силы и единства. Также украинский лидер поблагодарил народ Украины за стойкость.

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