"Путин и дальше собирается "побеждать" жилые дома": Зеленский назвал последний аргумент России в войне. Видео

Сейчас для государства-агрессора России ее баллистика является главным "аргументом в пользу войны", поэтому можно ожидать, что враг будет продолжать обстрелы. Тем временем Украина призывает партнеров помочь с противоракетной обороной, средства которой все еще остаются ограниченными.

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Массированную атаку, которую РФ провела в ночь на 2 июля, прокомментировал президент Владимир Зеленский. Его традиционное вечернее обращение к украинцам опубликовано на YouTube-канале ОП.

Силы обороны столкнулись с дефицитом средств ПРО

Президент указал, что основной целью обстрела в четверг был Киев, но противник бил также по Киевской области и другим регионам: по Харьковщине, Запорожье, Черниговщине, Сумсщине, Днепропетровщине.

"Значительную часть российских ударных дронов и крылатых ракет удалось сбить. Сложнее с баллистикой. Удар специально продуман россиянами для наибольшего ущерба. Много баллистики, волны реактивных "Шахедов" и других ударных дронов, десятки крылатых ракет. Сбито за эту ночь 48 ракет и 476 дронов различных типов. К сожалению, не все", – сообщил глава государства.

Он признал, что в Украине сохраняется дефицит противоракетных средств, в частности ракет для Patriot.

"Необходимо, чтобы партнеры – и это прежде всего Соединенные Штаты Америки и наши европейские партнеры – были более активными в оказании помощи в этом вопросе", – отметил Зеленский.

"Россия не имеет уже ни одного другого аргумента в пользу своей войны, кроме своей баллистики, вот такого террора. Путин и дальше собирается "побеждать" жилые дома, чтобы не заканчивать эту войну. И справиться с этим можно и достаточными поставками антибаллистики, и значительно ускоренной работой для создания собственной антибаллистики в Европе", – заявил президент.

Последствия вражеской воздушной атаки

По состоянию на вечер 2 июля в столице продолжались спасательные операции и поисковые работы на местах попаданий. Именно обычные дома и гражданские предприятия были повреждены больше всего.

Предварительно, погиб 21 человек. Зеленский выразил соболезнования родным и близким жертв обстрела. Кроме того, почти сотня граждан обратилась за медицинской помощью.

"Хочу поблагодарить всех, кто прибыл на места ударов, кто помогает людям. Прежде всего – сотрудники ГСЧС Украины, Национальной полиции, "экстренки". Спасибо всем вам! Люди должны получать необходимую помощь, кто нуждается.

Важно также, чтобы местные власти не оставляли людей наедине с проблемами. Некоторые дома фактически полностью разрушены, есть семьи, которые потеряли все, что имели. Всего более сотни обычных жилых домов повреждены", – сообщил глава государства.

Киев рассчитывает на помощь по итогам саммита НАТО и других встреч

Саммит Североатлантического альянса состоится уже 7–8 июля в Анкаре (Турция). Зеленский напомнил об этом и других международных форматах, запланированных на ближайшее время.

Одним из ключевых результатов встреч должно стать усиление защиты украинского неба. "Если, конечно, НАТО еще что-то значит для союзников", – добавил президент.

Также он настаивает на том, что Европа должна иметь собственные средства для защиты от всех видов угроз.

"Уже давно ведутся переговоры с американской администрацией о лицензиях на производство Patriot. Я хочу поблагодарить все страны, которые помогают в рамках программы PURL, и это позволяет нам закупать ракеты для ПВО – именно Patriot. Но чтобы реально надежно защищать жизни, нужно собственное производство. Европейское производство здесь, у нас, в Украине, или совместно с партнерами, конечно, поддержало бы и Соединенные Штаты в операциях, когда это необходимо", – уверен Зеленский.

Он надеется на положительный ответ своего американского коллеги Дональда Трампа. "Спасибо всем, кто сегодня выразил соболезнования нашему государству, кто не промолчал, кто осуждает российский террор", – поблагодарил Зеленский.