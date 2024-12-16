Путин пригрозил миру скорым началом серийного производства 'Орешника' и оконфузился: что пошло не так. Видео

Российский диктатор Владимир Путин сделал очередное заявление о ракетном комплексе средней дальности "Орешник" и эпически оконфузился. В частности, Путин пригрозил миру "скорым началом" серийного производства этого комплекса.

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В Центре противодействия дезинформации обратили внимание на это заявление, указав, что Путин, вероятно, имеет серьезные проблемы с памятью. Там напомнили, что всего несколько недель назад он заявлял, что серийное производство "Орешника" уже началось.

"Использовалась баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты России и наших союзников. И это, безусловно, будет сделано", – сказал Путин о "Орешнике", выступая на коллегии минобороны РФ 16 декабря.

В то же время, на совещании 28 ноября, после применения "Орешника" по Днепру, Путин говорил, что производство ракет якобы уже стартовало.

"Серийное производство "Орешника" – началось", – говорил тогда кремлевский диктатор.

Ранее сообщалось, что российский диктатор во время своего выступления на коллегии минобороны РФ цинично заявил, что сражается не с народом Украины, а с "киевским режимом". По его словам, люди, находящиеся у власти в Киеве, якобы совершают ежедневные преступления против собственного народа.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин во время выступления 16 декабря также заявил, что Запад якобы "доводит Россию до красной черты". Он подчеркнул, что Москва не может оставить подобные действия без ответа. Также Путин кичился успехами в ходе "СВО" в 2024 году.

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