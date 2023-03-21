Несколько важных фактов:

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Еще 30 лет назад ВВП России был примерно в 2,8 раза больше ВВП Китая, сейчас Пекин, по меньшей мере, в 10 раз опередил Москву.

ВВП России в 10 раз меньше ВВП Китая ($1479 млрд против $14867 млрд).

Россия даже до санкций экспортировала в 8 раз меньше, чем Китай ($332 млрд против $2590 млрд).

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Частка світового експорту в Росії в 7,7 раза менша, ніж у Китаю (1,9% проти 14,7%).

Додана вартість у Китаю в 20,5 раза вища, ніж у Росії.

Для Китаю насправді важливі в партнерах ЄС та США, бо від них залежить внутрішня економіка. Росія ж може бути цікава виключно як донор - своїми територіями та сировиною.

Пекін продовжує заробляти на росіянах. Наразі Китай забезпечує до 40% російського імпорту і ця цифра зростає з кожним місяцем. За масштабами залежності від КНР, Московія вийшла на друге місце після Північної Кореї.

Пекін перетворився на одного з головних наповнювачів кремлівської скарбниці. Наприклад, 2023-го року понад 80% експорту нафти рашисти запланували в т.зв. "дружні країни", з яких левову частку яких за безцінь скуповує КНР.

Одним політичним рішенням Сі Цзіньпін може повністю блокувати економіку Московії, зупинивши як притік товарів до цієї країни, так і надходження експортної виручки. Навряд чи подібні взаємини можна назвали рівноправними, Московію цілком правомірно називають васалом Пекіна.

На тему технологічного порівняння двох країн є хороший анекдот. На уроках праці в мордорі навчають складати табуретки, в Китаї - смартфони.

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