"Путин препятствует мирным переговорам, мир теряет терпение": глава МИД Британии обсудил с Вэнсом войну в Украине
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми провел разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венсом. Они обсудили мирные усилия администрации Дональда Трампа по прекращению российской агрессии против Украины.
Об этом глава британского внешнеполитического ведомства написал на своем аккаунте в социальной сети Х в пятницу, 2 мая. Лемми подчеркнул, что в разговоре с Венсом подтвердил желание остановить российское полномасштабное вторжение в Украину.
Глава МИД добавил, что российский диктатор Путин продолжает тормозить усилия по мирным переговорам, из-за чего у мира уже заканчивается терпение.
"Сегодня, общаясь с Джей Ди Венсом, мы подтвердили наше общее желание прекратить варварское вторжение России в Украину и нашу преданность делу крепкого мира. Путин уже достаточно долго тормозил и препятствовал переговорам. Мир теряет терпение", – говорится в сообщении.
Напомним, что ранее Джей Ди Вэнс отметил, что первый этап мирного плана президента США Дональда Трампа уже воплощен в жизнь – Украина и Россия озвучили свои мирные предложения. Но между ними лежит огромная пропасть.
Накануне пресс-секретарь Государственного департамента США Темми Брюс заявила, что Штаты не собираются быть "вечным" посредником между Украиной и Россией в урегулировании войны. По ее словам, сейчас пришло время, когда Киев и Москва должны представить собственные мирные предложения.
Тем временем государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Европа должна приложить большие усилия для установления в Украине устойчивого мира. В частности, привлечь реальные ресурсы и политическую волю.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!