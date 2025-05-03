'Путин препятствует мирным переговорам, мир теряет терпение': глава МИД Британии обсудил с Вэнсом войну в Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми провел разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венсом. Они обсудили мирные усилия администрации Дональда Трампа по прекращению российской агрессии против Украины.

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Об этом глава британского внешнеполитического ведомства написал на своем аккаунте в социальной сети Х в пятницу, 2 мая. Лемми подчеркнул, что в разговоре с Венсом подтвердил желание остановить российское полномасштабное вторжение в Украину.

Глава МИД добавил, что российский диктатор Путин продолжает тормозить усилия по мирным переговорам, из-за чего у мира уже заканчивается терпение.

"Сегодня, общаясь с Джей Ди Венсом, мы подтвердили наше общее желание прекратить варварское вторжение России в Украину и нашу преданность делу крепкого мира. Путин уже достаточно долго тормозил и препятствовал переговорам. Мир теряет терпение", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Джей Ди Вэнс отметил, что первый этап мирного плана президента США Дональда Трампа уже воплощен в жизнь – Украина и Россия озвучили свои мирные предложения. Но между ними лежит огромная пропасть.

Накануне пресс-секретарь Государственного департамента США Темми Брюс заявила, что Штаты не собираются быть "вечным" посредником между Украиной и Россией в урегулировании войны. По ее словам, сейчас пришло время, когда Киев и Москва должны представить собственные мирные предложения.

Тем временем государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Европа должна приложить большие усилия для установления в Украине устойчивого мира. В частности, привлечь реальные ресурсы и политическую волю.

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