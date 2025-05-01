"Переговоры о мире будут продолжаться еще 100 дней": Венс пожаловался на "большую пропасть" в позициях РФ и Украины
Первый этап мирного плана президента США Дональда Трампа уже осуществлен – Украина и Россия озвучили свои мирные предложения. Но между ними лежит огромная пропасть.
Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. В интервью Fox News на 101-й день Трампа в должности он рассказал о дальнейших планах главы Соединенных Штатов, в том числе по российско-украинской войне.
Мол, перед Вашингтоном сейчас много вопросов внешней политики, над которыми работала команда Трампа. "И которые, я думаю, так или иначе будут реализованы в течение следующих 100 дней", – надеется Вэнс.
"Знаете, президент ясно дал понять, что не хочет, чтобы у Ирана была ядерная бомба. Он хотел бы привести российско-украинский конфликт к долгосрочному решению, при котором не будет гибнуть по 5000 человек каждую неделю с обеих сторон этого конфликта", – продолжил политик.
Журналист прореспубликанского издания спросил, на каком этапе находятся переговоры.
"Первым и необходимым шагом к разрешению российско-украинского конфликта является то, чтобы каждая из сторон сделала мирное предложение.
И это действительно произошло. Украинцы сказали: "Вот чего мы хотим". Русские сказали: "Вот чего мы хотим". И теперь задача дипломатии – попытаться как-то сблизить эти две стороны. Потому что существует очень большая пропасть между тем, чего хотят русские, и тем, чего хотят украинцы", – ответил представитель Белого дома.
Он оправдался, что многие в Европе не понимают подход Трампа либо отдельные моменты его плана. Но якобы все согласны с тем, что Трамп "единственный человек, который мог бы на самом деле заставить каждую из сторон принять мирное предложение".
"Потому что эти ребята даже не разговаривали – ни друг с другом, ни с кем-либо еще. Они просто сражались. Вот и все", – озвучил Вэнс явную манипуляцию, поскольку в начале полномасштабного вторжения Киев давал шанс переговорам, а позже вел активную дипломатическую работу в странах Запада и не только.
"Итак, у нас есть первый шаг. Мы выдвинули и опубликовали мирное предложение, и мы будем очень усердно работать в течение следующих 100 дней, чтобы попытаться объединить этих ребят", – подытожил американский вице-президент.
Как ранее писал OBOZ.UA, встреча в формате Украина – Европа – США, которая прошла в Лондоне 23 апреля, не будет последней. Дипломаты готовят следующий раунд переговоров.
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