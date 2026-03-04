Путин показательно освободил из плена двух граждан Венгрии, которые воевали за Украину: Сиярто заберет их домой

В среду, 4 марта, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил с визитом Москву. Во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, чиновник поднял вопрос освобождения из российского плена двух военнослужащих Вооруженных сил Украины с венгерским гражданством.

Об этом информируют росСМИ. Глава Кремля согласился отпустить пленных, отметив, что общался уже на эту тему с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

"Это граждане, которые имеют двойное гражданство: и украинское, и венгерское. Которые были принудительно мобилизованы. Поэтому я решил их освободить, и вы сможете, как и просил премьер-министр Орбан, забрать их собственным самолетом и вернуться вместе с ними в Будапешт", – заявил Путин.

Отношение Венгрии к мобилизации в Украине

Заметим, что до этого Петер Сиярто рассказывал, что в результате мобилизации в Украине пострадали двое мужчин с венгерским гражданством. Одного якобы забрали в Берегово, несмотря на то, что мужчина якобы имел освобождение от призыва. Другого юношу венгерской национальности, который имел проблемы с психическим здоровьем, тоже мобилизовали, и с тех пор его считают пропавшим без вести.

Это не первая реакция официального Будапешта на мобилизацию. Летом прошлого года умер житель Закарпатья с венгерским паспортом, по имени Йожеф Шебештьен, которого могли избить работники ТЦК. Замглавы МИД Венгрии Левенте Мадьяр говорил, что военкомы силой задержали венгра и отвезли в военкомат, где "били железным прутом".

Сразу в Сухопутных войсках ВСУ заявили, что у него был украинский паспорт, а звали его Иосиф Шебештень. Там отмечали, что его мобилизовали законно, однако впоследствии он ушел в СЗЧ. Через две недели после этого он умер из-за тромбоэмболии легочной артерии, а следов побоев на нем не обнаружили.

Напомним, ранее Петер Сиярто сообщил, что Венгрия не будет прекращать поставки электроэнергии в Украину, несмотря на напряженность в отношениях между странами. Будапешт подчеркнул необходимость "особой осторожности" в энергетических вопросах.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Венгрии, также заявлял о намерении заблокировать принятие нового пакета санкций Европейского Союза против России. Он заявил, что это касается вопроса транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

