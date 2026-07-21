В Кремле заявили , что одной из целей войны против Украины является недопущение присутствия войск НАТО на территории страны. Возможное размещение иностранного контингента в Украине "неприемлемо" для России.

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Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. По его словам, в ЕС якобы неоднократно говорили о планах размещения иностранных вооруженных сил в Украине.

Песков заявил, что Россия не может допустить появления иностранного военного контингента на территории Украины. По его словам, именно для того, чтобы "никакие войска НАТО не находились в Украине", Москва проводит так называемую "специальную военную операцию".

Также пресс-секретарь Кремля прокомментировал заявления нового премьер-министра Великобритании о поддержке Украины. Песков отметил, что одними из первых заявлений нового главы британского правительства были слова о поддержке Киева и намерении делать все для продолжения войны.

В то же время в Кремле заявили, что пока не планируют контактов российского диктатора Владимира Путина с новым премьером Великобритании.

Кроме того, Песков прокомментировал действия российских военных кораблей, заявив, что они якобы осуществляются в соответствии с международным правом. Он призвал не рассматривать эти действия как какие-то сигналы или намеки.

Напомним, ранее в Кремле вновь пригрозили Украине ответить на удары Сил обороны по нефтяным объектам России. Там подчеркнули, что действия Киева вынудят Москву дольше проводить так называемую "СВО" и увеличить площадь "буферной зоны".

Также OBOZ.UA сообщал, что Россия может выбрать себе новую цель для войны, поскольку не смогла добиться какого-либо успеха в войне с Украиной. Новой потенциальной целью может стать Польша или страны Балтии.

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