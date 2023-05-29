Прошел один год и девяносто три дня войны. На фронте никаких изменений за прошедшие сутки не произошло. Прошедшей ночью россияне запустили на Киев 54 беспилотника. Это была самая крупная атака беспилотниками за всю войну. 52 из них украинская ПВО сбила. От двух попаданий, а также от падения обломков в городе были разрушения и пожары. Есть жертвы (один убитый и несколько раненых).

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В свою очередь Украина нанесла удары крылатыми ракетами Storm Shadow по Мариуполю. Сегодня министр обороны Резников рассказал, что эффективность этих ракет составляет 100%, то есть пока все ракеты попадают в цель. Российская ПВО пока не сбила ни одной. Дай Бог, если это так…

Независимые эксперты сообщают, что интенсивность украинских ракетных обстрелов тылов противника выросла по сравнению ситуацией месяц назад в четыре раза. Из этого они делают вывод о том, что украинское наступление начнется вот-вот. Будем держать пальцы крестиком.

Сегодня Эрдоган выиграл выборы в Турции и стал президентом еще на пять лет. Поскольку я не понимаю, хорошо это или плохо и насколько лучше было бы, если бы выборы выиграл его соперник, то и комментировать это не могу. Выиграл - и выиграл. Значит все будет как раньше.

Меня уже несколько дней не отпускает эпизод с посещением Зорькиным Путина. Я уже писал об этом, но все-таки не могу не поделиться своим недоумением. Вот как это называется? Сидит старый дед (80 лет) у себя в кабинете, в здании Конституционного суда. И внезапно находит у себя в архиве Конституционного суда (!?) копию карты Европы времен Людовика XIV (этот тот, что “Король-солнце" и который построил Версаль).

Какого хера копия карты второй половины XVII века делает в архиве Конституционного суда РФ? Откуда она там взялась? С какой целью? По какому поводу ее положили в этот архив? Напомню, что Конституционный суд РФ был учрежден 12 июня 1991 года. И, соответственно, его архив не мог образоваться раньше этого срока.

Но, ок. Находит и находит. Вы верите? Силюсь себе представить: старый пердун идет в архив и находит там копию древней, никому на хер неинтересной карты. Она его заинтересовала (чем?) и он тащит ее к себе в кабинет. Как-то это все слишком театрально. Но пусть будет так.

Он смотрит на эту карту. Конкретно, на то место, где находится Украина. И видит там надпись: "Vkraine ou Pays des Cosaques", что означает: “Украина, земля казаков". И говорит себе: “Прекрасно! Никакой Украины - нет!" Вызывает к себе своего помощника и говорит: “Я на днях встречаюсь с Путиным, подготовьте мне пожалуйста эту копию, я покажу ее президенту. Он будет рад узнать, что на старых картах никакой Украины нет."

И ни одна балда из его секретариата посмотрев на карту не сказала: “Валерий Дмитриевич! Вы не увидели! Как же нет Украины, когда вот тут прямо написано: Украина - земля казаков?"

Но нет! Все согласно кивают головами и соглашаются: “И вправду - нет Украины! Какая замечательная карта! Поезжайте, дорогой вы наш человек, и обязательно покажите эту карту нашему президенту. Пусть тоже порадуется, что никакой Украины нет".

Старый, подслеповатый Зорькин собирается и едет с этой картой к Путину (70 лет). Теперь уже Путин смотрит на эту карту. Конкретно на то место где должна быть Украина. А там написано: “Украина - земля казаков".

Зорькин ему говорит: "Смотрите, Владимир Владимирович! Там нет Украины. Есть в двух местах край — край Речи Посполитой и край Казакии. И большое Царство Российское"

Путин, глядя на карту, с ним живо соглашается: “Это хорошо известно. Эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, стали образовываться квазигосударственные образования. Советская власть создала советскую Украину. Никакой Украины до этого момента не было в истории человечества"

Дальше - больше. Путинские пиарщики, готовят репортаж о встрече Путина с Зорькиным. Изучают все, чтобы не было проколов. Видят карту. На ней написано: “Украина - земля казаков".

“Прекрасно!" - говорят пиарщики (Песков, Громов, Эрнст, Добродеев и пр.) “Какая чудесная карта! Реально ведь нет никакой Украины!" И дают в эфир репортаж об этом замечательно “научном" открытии двух старых идиотов.

Если это не сказка Андерсена “Голый король", то что это? Огромная, 140-миллионная страна, смотрит на этот абсурд и не видит, что ею управляют старые маразматики. Вот уж воистину: гляжу в книгу - вижу фигу. И никаких проблем. Ни у кого никаких вопросов нет.

-Видишь - карта? -Вижу. -Что написано? Вот тут: читай: “Украина - земля казаков"! Видишь? -Вижу… -Ну? -Что - ну? -Есть Украина?-Нет.-Как нет?-Нет. Тут на карте - нет Украины.-Как же нет, когда есть!-Путин сказал нету - значит - нету.-Но на карте-то она есть!-Нет, и на карте - нету.-Но как же нету? Вот же надпись: “Украина"!-Нет никакой надписи. Путин сказал, это хорошо известно, что нет.-А это что?-Где?-Вот здесь! Тут написано: “Украина"!-Ничего. Тут нет ничего. Пусто. Путин сказал - нет, значит - нет.

Все, занавес. Вот это и есть “отдельная цивилизация". Понимаете? Разговаривать - бессмысленно.

Что еще сегодня мне показалось важным? А вот что! Ещё вчера я об этом подумал, а сегодня решил написать. Министр иностранных дел Украины Кулеба вчера сообщил, что он обзвонил всех в Европе, кто встречался с китайским спецпосланником Ли Хуэем. И все в один голос ему сказали, что Ли Хуэй ни словом не обмолвился о том, что Украина должна ради мира уступить России какие-то территории. Ни слова!

Откуда тогда WSJ взяла эту информацию? Ответ напрашивается только один: из российских источников. Потому, что тезис о необходимости территориальных уступок ради мира исходит из Москвы. Именно оттуда вчера зам Лаврова озвучит свои шесть пунктов, а сегодня Песков опять повторил, что цели спецоперации не меняются и она закончится лишь тогда, когда все они будут достигнуты.

И чтобы не быть в одиночестве, российской пропаганде нужен еще кто-то, кто тоже проповедует тезис о мире в обмен на землю. И тогда запускается шняга, что это делает Китай. В компании с Китаем и российская позиция выглядит как-то солиднее.

Поздравим рупор американских деловых кругов, солидную газету WSJ: она стала сливным бачком для русской информационной диверсии! Это очень закономерный финал для всех леволиберальных изданий. Следующая стадия развития такой газеты - это выходить в рулонах и без текста.

День сегодня был спокойный и поэтому я предался праздным размышлениям. А дело наше - правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!