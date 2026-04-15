'Путин о победе может только мечтать': Рютте напомнил о проблемах армии РФ на поле боя в Украине

В войне в Украине по состоянию на сейчас украинские защитники "уверенно держат позиции", и главарь Кремля Владимир Путин о победе "может только мечтать". Тем не менее, для партнеров Украины это не повод расслабляться – наоборот, поддержка украинских военных должна не только сохраняться, но и расти, считает генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Об этом он рассказал 15 апреля, по итогам очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Глава НАТО вместе с министром обороны Украины Михаилом Федоровым провел брифинг для союзников и осветил насущные потребности Украины.

Что сказал Рютте

По определению генсека НАТО, хотя "московские силы все еще борются на поле боя", сейчас "победа является далекой мечтой Путина". Однако Европа "не может потерять из фокуса Украину", даже несмотря на другие "насущные вызовы безопасности".

Поэтому даже "несмотря на победы Украины на поле боя", ее партнеры должны "продолжать копать еще глубже (то есть, усиливать усилия, – OBOZ.UA)", поскольку "речь идет не о безопасности Украины, а общей нашей безопасности".

"Война нас не ждет, время действовать сейчас. У агрессии России нет и не может быть передышек Россия продолжает свои жестокие атаки день и ночь", – отметил Марк Рютте.

Что сказал Федоров

По словам министра обороны Украины Михаила Федорова, потери российской армии в войне против Украины "достигли рекордного уровня" и "уже превышают темпы ежемесячной мобилизации" в стране-агрессоре. Это стало результатом системной работы – от внедрения инноваций до управления ресурсами и развития технологических возможностей, рассказал он.

Федоров добавил, что партнеры Киева "подтвердили свою поддержку Украины" во время сегодняшней встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, глава оборонного ведомства США Пит Гегсет не принял участие в указанной встрече в формате "Рамштайн". Вместо него представителем США на встрече был руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби.

В Пентагоне пока никак не прокомментировали очередную встречу UDCG.

