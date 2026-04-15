Потери России достигли рекордного уровня: Федоров на заседании 'Рамштайн' привел впечатляющие цифры

Потери российской армии в войне против Украины достигли рекордного уровня и уже превышают темпы ежемесячной мобилизации. Это стало результатом системной работы – от внедрения инноваций до управления ресурсами и развития технологических возможностей.

Видео дня

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров. Открывая 34-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, он очертил, чего Украине удалось достичь со времени предыдущего "Рамштайн".

Потери РФ превысили уровень мобилизации

По словам Федорова, на поле боя Украина не только удерживает позиции, но и усиливает давление на врага, делая каждый метр своей территории максимально дорогим для него. Увеличение потерь превысило возможности России компенсировать их путем мобилизации, что свидетельствует о постепенном истощении военного ресурса агрессора.

"Потери России достигли рекордного уровня, превысив их ежемесячный уровень мобилизации. Мы делаем каждый метр украинской земли чрезвычайно дорогим для врага", – подчеркнул Федоров.

Федоров привел статистику, демонстрирующую цену, которую платит враг за продвижение по украинской территории. В среднем российская армия теряет 254 военных на каждый квадратный километр, а в Донецкой области этот показатель достигает 428 человек.

Эффективность ПВО существенно возросла

Министр обороны отметил, что прошедшая зима была одной из самых сложных в истории страны. В период с ноября по март Россия выпустила по нашей стране 462 баллистические ракеты, почти 600 крылатых ракет и около 27 тысяч дронов Shahed, пытаясь уничтожить энергетическую систему. Но Украина смогла выстоять.

"Мы укрепили нашу противовоздушную оборону – уровень перехвата крылатых ракет достиг почти 80%, а перехват дронов вырос до 90%", – заявил Федоров.

Кроме того, Украина усиливает давление на экономику РФ, особенно в энергетическом секторе, нарушая логистику и уменьшая ресурсы для финансирования войны.

Министр также подчеркнул роль международной поддержки, в частности поставки ракет к системам Patriot и создание механизмов закупки перехватчиков.

"Хочу поблагодарить всех партнеров, которые делают вклад через PURL. Спасибо Германии, Нидерландам, Испании, Польше и Румынии за предоставление или обязательства предоставить нам ракеты Patriot. Уважаемый Борис, отдельная благодарность вам за начало этой инициативы. Спасибо Соединенным Штатам за то, что они дали возможность партнерам закупать необходимые перехватчики", – отметил Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 апреля в Берлине стартовала 34-я встреча в формате "Рамштайн". Заседание проходит в гибридном формате: на заседании лично присутствуют руководители оборонных ведомств Германии (Борис Писториус), Великобритании (Джон Гили) и Украины (Михаил Федоров), а также генеральный секретарь НАТО (Марк Рютте). Остальные участники, около 50 государств, присоединились к мероприятию в онлайн-режиме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!