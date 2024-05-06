7 мая состоится "инаугурация" Путина после псевдо президентских выборов в марте 2024 года. Путин - диктатор и узурпатор президентских полномочий, а путинская диктатура управляет Россией почти четверть века. За это время была неоднократно нарушена и изменена конституция, чтобы сохранить власть только одного человека. Современная Россия – тоталитарное государство, в котором уничтожена оппозиция, систематически нарушаются права человека, отсутствуют независимые медиа.

В таких условиях в России невозможны альтернативные выборы. Всем понятно, что выборы 2024 были сфальсифицированы. Даже математический анализ объявленных результатов не подтверждает победу Путина. Кроме того, не ясно, победил Путин или один из трёх его двойников, а может и все вместе, тогда отданные за главу Кремля голоса россиян нужно делить на четыре. Международное сообщество должно показать Путину его место как нелегитимного узурпатора, так как его пребывание у власти гарантирует продолжение войны, процветание коррупции, бесправие россиян, демографический кризис, безнаказанность репрессивного аппарата, международную изоляцию.

Выборы были проведены с многочисленными нарушениями и отсутствием контроля мониторинговой миссии ОБСЕ, поэтому их результат не может быть признан. Ввиду тотальной цензуры и отсутствия свободы слова, в РФ невозможно обеспечить равенство состязательности кандидатов в президенты. Отсутствует практика объективного и независимого контроля международных наблюдателей за организацией избирательного процесса и ходом голосования.

Российская конституция не предусматривала возможности для третьего (де-факто – пятого) президентского мандата, что не помешало Путину внести необходимые для очередного срока изменения. Их характер подвергает сомнению возможность признания Путина легитимным президентом РФ по истечении срока его полномочий, полученных в 2018 году. Руководство РФ, опасаясь конкуренции, уничтожило оппозицию и альтернативных сильных лидеров. Кремль снял с выборов даже своего оппозиционного кандидата Б.Надеждина, миротворческая и антивоенная риторика которого получила неожиданно высокую поддержку среди россиян, и могла создать реальную угрозу власти В.Путина. Режим не отказывается от гангстерских методов и физически устраняет политических оппонентов. В 2015 году убит Борис Немцов, в 2024-м Алексей Навальный, что стало сигналом к началу большого террора.

Начиная с 2014 г. РФ проводит незаконные референдумы и выборы на временно оккупированных территориях Украины – территории Крыма, частях Донецкой, Луганской областей Украины, а с 2022 года – на территории Херсонской и Запорожской областей Украины. Это нарушает нормы международного права, суверенитет и территориальную целостность Украины. Никакой выборный орган или выборная должность Российской Федерации, избираемые на захваченной украинской территории, не могут быть признаны легитимными.

Вывод Венецианской комиссии от 2019 года о нелегитимности выборов депутатов в государственную думу РФ, состоявшихся на временно оккупированных территориях Украины в 2016 году, продемонстрировал решительное осуждение международным сообществом незаконных и преступных действий России. Ещё до президентских выборов в России в марте 2024 года некоторые западные политики уже призвали мировое сообщество не признавать легитимность Путина как следующего президента РФ. 17 апреля 2024 г. резолюция ПАСЕ "Смерть Алексея Навального и необходимость противостоять тоталитарному режиму Путина и его войне против демократии" зафиксировала опредиление о признании правления Путина диктатурой, а также непризнании его легитимности как президента России.

Кремль планирует использовать инаугурацию для демонстрации преодоления международной изоляции Путина и признания его "легитимности" международным сообществом. В.Путин очень заинтересован в максимальном вовлечении в его инаугурацию лидеров иностранных стран и руководителей международных организаций. Тем самым он надеется подтвердить свою легитимность и продемонстрировать "поддержку" действий по продолжению войны против Украины.

Реализовать подобные планы Кремлю не удастся, поскольку путинская Россия уже стала "токсична" для иностранных лидеров и имеет поддержку только среди подобных стран-изгоев. Кремль не скрывает, что пытается восстановить сферу влияния в пределах СССР, поэтому Запад должен определиться со стратегией взаимодействия с Россией. Отсутствие реакции может создать для Путина и его окружения иллюзию безнаказанности. Под угрозу российской агрессии подпадает не только Европа, но и часть Азии, а также всё постсоветское, постсоциалистическое пространство. Режимы оси зла наблюдают за международной реакцией на действия России, и в случае безнаказанности, как Москва, так и ее союзники могут активизировать свои деструктивные действия, направленные на другие регионы мира. Такая позиция создает реальные угрозы глобальной безопасности и оказывает негативное влияние на социально-политический и экономический ландшафт стран Глобального Юга и постсоветского пространства. Путин и его окружение сознательно и регулярно прибегают к безответственному шантажу ядерной войной и глобальной катастрофой страны ЕС. Последующая консервация агрессивного и реваншистского путинского режима составляет беспрецедентный вызов Европе и другим регионам мира, которые могут стать объектами российской агрессии. Поэтому только полный демонтаж путинского режима даст россиянам надежду на нормальную жизнь и шанс на построение России будущего.