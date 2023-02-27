''Путин недооценивает решительность США'': директор ЦРУ указал на ошибку Кремля в войне против Украины

Российский диктатор Владимир Путин "слишком уверен" в способности своих вооруженных сил заставить Украину "подчиниться". Именно его высокомерие привело к огромным ошибкам в войне против суверенного государства.

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Он просто недооценивает решимость США и других партнеров поддерживать Киев в борьбе с агрессором. На это указал директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью программе CBS Face the Nation, передает AP.

Американский дипломат сказал, что глава российских спецслужб Сергей Нарышкин продемонстрировал на их ноябрьской встрече в ноябре 2022-го "дерзость и высокомерие", которые отражали собственные убеждения Путина.

"В том, что он может заставить время работать на себя. Что он, по его мнению, может "перемалывать" украинцев и измотать наших европейских союзников, из-за чего рано или поздно наступит политическая усталость", – перечислил Бернс.

На его взгляд, Путин "полон решимости" продолжать войну, несмотря на жертвы, тактические недостатки и экономический и репутационный ущерб для самой РФ.

"Думаю, он сейчас слишком уверен в своей способности... измотать Украину. Но в какой-то момент ему придется столкнуться с растущими расходами, когда его солдаты в гробах будут возвращаться домой в некоторые из беднейших районов России, откуда многие призывники были брошены на фронт как пушечное мясо", – отметил глава ЦРУ.

Бернс также сказал, что Путин недооценивает решимость США поддержать Украину. По его убеждению, российский лидер считает, что у американцев "синдром дефицита внимания, и в конечном итоге они перейдут к какой-то другой проблеме".

Издание пишет, что комментарии начальника ЦРУ прозвучали в критический для войны момент, поскольку администрация президента США Джо Байдена "уверена", что китайское руководство рассматривает" возможность предоставления России "смертоносной" военной техники.

"Это была бы очень рискованная и неразумная ставка", – сказал Бернс, добавив, что такой шаг может только еще больше обострить отношения между двумя крупнейшими экономиками мира.

По словам Бернса, лидер Китая Си Цзиньпин внимательно следил за тем, как развивалась война в Украине, и "во многих отношениях он был встревожен и отрезвлен увиденным".

Говоря о том, "куда завело Россию высокомерие Путина", глава ЦРУ подчеркнул, что в авторитарных системах, когда "никто не бросает вызов" лидеру, тот "может совершить несколько огромных ошибок".

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце января 2023-го директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс провел секретную встречу с Владимиром Зеленским. С президентом Украины он говорил о дальнейших шагах России в войне.

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