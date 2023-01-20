Директор ЦРУ Бернс тайно посетил Киев, чтобы рассказать Зеленскому о планах оккупантов – Washington Post

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Дж. Бернс провел секретную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны вели речь о дальнейших шагах страны-агрессора России.

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Об этом сообщает The Washington Post. Бернс тайно прибыл в Киев в конце прошлой недели. Он проинформировал украинского президента и коллег из разведки о военных планах государства-террориста на ближайшее время.

Отмечается, что Бернс подчеркнул безотлагательность момента на поле боя и признал, что в какой-то момент помощь от США будет получить труднее.

"Директор Бернс отправился в Киев, где встретился с коллегами из украинской разведки, а также с президентом Зеленским, и подтвердил нашу неизменную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии", – сказал официальный представитель США.

Как известно, Бернс в январе 2022 года предупреждал о том, что российские войска будут стремиться захватить украинский аэропорт Антонов на самых начальных этапах вторжения. Поэтому приписывают помощь в подготовке к защите этой территории.

"Большинство конфликтов заканчиваются переговорами, но в данном случае это требует серьезности со стороны россиян, чего, я думаю, мы не видим. По крайней мере, мы не считаем, что они в данный момент серьезно относятся к реальным переговорам", – заявил Бернс ранее.

Также он назвал решение российского президента Владимира Путина вторгнуться в Украину ключевым шагом на пути к его цели вернуть Москве былую славу.

"Он убежден, что его предназначение как лидера России – восстановить Россию как великую державу. Он считает, что ключом к этому является воссоздание сферы влияния по соседству с Россией, и он не верит, что это можно сделать, не контролируя Украину и ее решения. Вот что, я думаю, породило эту ужасную войну", – считает директор ЦРУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бернс посетил Киев и 15 ноября 2022 года. Тогда визит тоже не был объявлен официально, но в его ходе Бернс встретился с Зеленским и коллегами по разведке.

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