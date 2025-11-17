Россия под руководством Путина упорно продолжает курс ползучей террористической агрессии против Украины. Каждый новый день российского вторжения добавляет все больше и больше сумрака в и без того всеобщее смятение в мировой политике, переживающей наивысшую турбулентность за многие десятилетия.

Мир движется по синусоидной траектории: местами есть проблески надежды, вроде перемирия по Газе или достижения договоренностей между правительством и повстанцами из М23 в ДР Конго. Однако есть кровоточащие раны, которые пока, похоже не хотят затягиваться, стоит вспомнить про гуманитарную катастрофу в Судане, рост напряженности вокруг диктаторской Венесуэлы, и конечно продолжающуюся войну путинской России против Украины.

Довольно смелым объяснением текущего этапа российского вооруженного вторжения выступает субъективная неготовность Путина искать дипломатические пути завершения заваренной им же кровавой каши. Сейчас уже подзабыта геополитическая, ресурсная, военная логика крупнейшей межгосударственной войны со временности. Среди россиян нет четкого понимания зачем и для чего дальше убивать украинцев, и могилизировать своих солдат, а жизнь обывателей превращать в форменную милитаризированную вакханалию. Большинство хочет завершения войны, поддержки завоевательным планам Кремля фактически нет. Для чего брать на баланс окровавленные пепелища руин городов и сел Донбасса, если из-за демографического истощения в скором будущем от России отпадет в лапы Китая богатейшая ресурсами Сибирь?

Поэтому ряд экспертов на Западе окрестил противостояние подобием схватки характеров Путина и Трампа, это война не только и не столько против Украины, а за возможность российского руководства влиять на международные дела, влиять низко, мерзко, пакостно, вредоносно, но все таки получать удовлетворение от деструктива, использования инструментов устрашения и подрывной деятельности.

Украина в ночь с 13 на 14 ноября пережила очередную мощнейшую террористическую атаку РФ. Только в Киеве погибли 7 человек и 35 получили ранения, в городе очень серьезные разрушения. Москва бьет по гражданским объектам, и под удар попало посольство Азербайджана в Киеве. Это уже из ряда вон выходящее международное событие, ведь подобные инциденты – акты российской агрессии против Баку. Соответственно бездумный террор РФ втягивает в свою орбиту все больше жертв, и разрушает российский имидж в глазах стран Глобального Юга.

Террором, хищническими территориальными захватами под сурдинку посулов про мир в других частях мира Москва идет ко все большей стратегической изоляции. Те же страны Азии, Африки тактически не брезгуют брать подачки России, или за бесценок прибегать к рукам ее ресурсы. Однако, когда аттракцион "щедрости" завершится, то лавочка поддержки быстро закроется и тогда РФ придется платить по счетам.

Ожидающее Путина низвержение с поста породит внутри страны длительную нестабильность с рисками фрагментации и вспышками большого насилия. Не имея возможность изливать деструктивность во вне, Россия сама в ней захлебнется.

Признаками вероятного коллапсирования режима выступает надлом российской экономики. Украина с целью сдерживания российского агрессора наносит ракетные и БПЛА-удары по объектам, которые поддерживают функциональность российской военщины и дают финансы для войны. Это меры с целью снизить российскую деструктивность, которая абсолютно деидеологизирована, и основана на финансах, сжигаемых в топке кровопролития.

Вот, к примеру, в ответ за удары по Киеву, украинская сторона нанесла удары по крупному нефтяному терминалу в российском портовом городе Новороссийск в Краснодарском крае. Он временно приостановил свою работу, а значит поток нефтедолларов для войны уменьшен, и способность к террору снижена. Совокупно в 2025 году Россия из-за военных ответов Украины и международных санкций недополучит 37 млрд дол. США бюджетных доходов. Потери весьма ощутимые, но российский диктатор пока не готов выйти на сцену, и также, как намедни его венесуэльский визави Мадуро троекратно выкрикнуть: "Мир!", напевая песню Леннона "Imagine".