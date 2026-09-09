Путин намерен усилить атаки на Украину в течение зимы: в США и ЕС смирились с тем, что война будет продолжаться – Bloomberg

На Западе смирились с тем, что российско-украинская война продлится и в 2027 году. Осознание того, что российский диктатор Владимир Путин не собирается прекращать агрессию и не заинтересован в реальных мирных переговорах, пришло и в Вашингтон, и в европейские столицы.

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Вместо переговоров о мире Кремль готовится усилить удары по Украине этой зимой. Об этом говорится в материале Bloomberg .

Путин собирается усилить террор против украинцев зимой

Издание пишет, что европейские и американские чиновники смирились с тем, что война России в Украине продлится и в следующем году. Они признают: последняя американская мирная инициатива не увенчалась успехом. Никакого прогресса спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер из Москвы не привезли.

Вместо того чтобы завершить войну, Путин собирается зимой усилить атаки на Украину, проверяя стойкость украинцев и решимость союзников Киева, отметили собеседники Bloomberg из Европы.

Накануне, 8 сентября, помощник российского диктатора Юрий Ушаков так рассказал о телефонном разговоре Трампа с Путиным после встречи последнего с Кушнером и Уиткоффом: в течение часа собеседники вели "конструктивный и довольно откровенный разговор" о визите спецпредставителей президента США в Москву. По итогам разговора Трамп и Путин "договорились оставаться на связи".

Между тем президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что надеется встретиться с Трампом в конце сентября. По его словам, переговоры будут продолжаться с союзниками, США и странами Европы на уровне советников по национальной безопасности, а Украина стремится к дальнейшим трехсторонним переговорам с Вашингтоном и Москвой осенью.

О "ожидании возобновления трехсторонних переговоров с Украиной и США" и "открытости к мирному урегулированию" заявил и пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

"Мирное урегулирование" в представлении Москвы заключается в обязательной оккупации Россией всей Донецкой области, при этом ту её часть, которую россияне не смогли захватить, Кремль требует отдать ему без боя. Украина отказывается выводить войска со своей законной территории, предлагая вместо этого прекратить огонь на текущей линии соприкосновения, чтобы начать переговоры.

Белый дом, комментируя результаты поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву, указал, что посланники Трампа с Путиным "обсудили существенные планы относительно следующих шагов".

По словам чиновников, Путин не проявил никаких признаков смягчения своих позиций, несмотря на недавние сигналы США Москве о необходимости "новых идей" для возобновления зашедших в тупик мирных переговоров.

"Несколько хороших идей", по словам Зеленского, переговорщики Трампа привезли в Киев. В чём именно заключаются обновлённые американские предложения, он не уточнил, подчеркнув необходимость более тщательно проработать детали с Вашингтоном перед их обнародованием.

Как отметил один из источников Bloomberg, план России на следующие шесть месяцев заключается в усилении ударов по энергетической и отопительной инфраструктуре Украины, чтобы попытаться сделать жизнь гражданского населения невыносимой, а также в усилении гибридных атак и политического вмешательства в Европу, чтобы попытаться подорвать поддержку Киева.

Собеседник издания подчеркнул, что лидер Кремля делает ставку на то, что к следующей весне он сможет занять более сильные позиции, удержав при этом российскую экономику от краха.

Именно поэтому, подчеркнул другой собеседник Bloomberg, серьёзные переговоры вряд ли состоятся как минимум до следующего года.

Западные союзники Украины готовятся к продолжению войны

Источники издания настаивают: союзники Украины должны реагировать, уделяя приоритетное внимание поставкам ракет-перехватчиков ПВО, чтобы помочь Киеву защититься.

Европейские страны планируют приобрести американские ракеты ПВО Patriot, чтобы помочь Украине отразить ожидаемое усиление российских атак в зимние месяцы. Они завершают разработку плана использования взносов в Перечень приоритетных потребностей Украины НАТО, известный как PURL, для закупки ракет-перехватчиков, которые будут доставлены в Киев, сообщают источники, знакомые с этим вопросом.

"Мы должны быть готовы к затяжному конфликту и к тому, что потребности Украины сохранятся в последующие месяцы и годы, а также мы должны быть готовы к другим вероятным непредвиденным обстоятельствам", – заявил заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины во вторник.

По словам одного из источников, Путин использовал визит представителей США, чтобы продемонстрировать свою силу внутри страны накануне парламентских выборов в Государственную думу России 18–20 сентября. Он заставил делегацию США ждать до вечера, прежде чем встретиться с ними в Кремле, оставив Уиткоффа и Кушнера на многочасовой обед с посланником Путина Кириллом Дмитриевым в дорогом ресторане в центре Москвы, добавил источник.

Трехсторонние переговоры между официальными лицами США, России и Украины могут возобновиться после выборов в государственную думу, заявили они, хотя вряд ли эти дискуссии продвинут дело мирного соглашения.

Ушаков назвал субботние переговоры "содержательными, конструктивными, чрезвычайно откровенными и доверительными" на брифинге после того, как Путин встречался с представителями США более трех часов.

"В Москве мы добились прогресса. У нас есть новые идеи, и мы привезли их в Киев", – сказал Уиткофф на брифинге для прессы после встречи с Зеленским в воскресенье.

А вот президент Украины, похоже, оценивает результативность нового раунда переговоров более скептически, не видя оснований ожидать скорого завершения войны и готовясь к еще одной тяжелой для Украины зиме.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Госдепа США Марко Рубио объявил о важных шагах по возобновлению переговоров между Украиной и Россией.

Переговоры с участием спецпредставителей американского президента Уиткоффа и Кушнера в Киеве и Москве он назвал "содержательными", но отказался оценивать их продуктивность.

Госсекретарь подтвердил, что стороны обсуждали новые идеи, чтобы положить конец войне, однако значительного прогресса в достижении компромиссов между Украиной и Россией не произошло.

В то же время Рубио надеется, что благодаря таким встречам удастся проложить путь к возобновлению переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США.

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