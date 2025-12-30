'Путин – наглый лжец': республиканец раскритиковал заявление Трампа

В Соединенных Штатах Америки раскритиковали президента Дональда Трампа из-за его реакции на якобы атаку Украины на резиденцию российского диктатора. Член Палаты представителей США от штата Небраска Дон Бейкон назвал Владимира Путина "наглым лжецом".

Об этом республиканец написал на своей странице в соцсети Х. Бейкон отметил, что Трамп и его команда должны сначала установить факты, а потом уже комментировать ситуацию и обвинять Киев.

"Президент Трамп и его команда должны сначала выяснить факты, прежде чем обвинять кого-то. Путин – хорошо известный наглый лжец", – отметил политик.

Стоит отметить, что Бейкон, который уходит в отставку в конце этого созыва Конгресса, неоднократно критиковал подход Трампа к вопросам внешней политики, в частности к войне между Россией и Украиной.

Что предшествовало

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил ответить на якобы удар Вооруженных сил Украины по резиденции Владимира Путина.

На эту выдумку Кремля уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что Украина воспринимает это как сигнал потенциального давления со стороны страны-агрессора и подготовку почвы для новых ударов.

Фейк врага прокомментировал и глава МИД Андрей Сибига. Он подчеркнул, что эта история сфабрикована только с одной целью: создать повод и фальшивое оправдание для дальнейших нападений России на Украину, а также для подрыва и препятствования мирному процессу.

Тем временем Дональд Трамп тоже высказался о вымышленном россиянами "обстреле". Журналистка спросила, может ли инцидент сорвать переговоры о мире. Прямого ответа Трамп не дал, сказав: "Мне это не нравится. Это не хорошо".

Он упрекнул Украину: "Одно дело обижаться, совсем другое дело – атаковать его дом. Сейчас не лучшее время делать что-либо из этого".

На еще один вопрос, который касался правдивости заявлений России, Трамп ответил: "Мы выясним. Я имею в виду, вы говорите, что, возможно, нападения не было. Это также возможно, я думаю. Но президент Путин сказал мне сегодня утром, что да".

Мы писали о том, что 29 декабря Трамп снова провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. В Белом доме его назвали "позитивным".

Как сообщал OBOZ.UA, беспилотники Украины чисто технически вряд ли могли долететь до резиденции кремлевского диктатора Владимира Путина на Валдае (Новгородская область РФ) из-за огромной концентрации ПВО. Кроме того, жители региона в ночь на 29 декабря не слышали никаких взрывов.

