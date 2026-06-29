Путин на съезде "Единой России" дал "сигнал" относительно планов в отношении Украины: в ISW раскрыли, что стоит за заявлениями

Российский диктатор Владимир Путин выступил на съезде своей партии "Единая Россия" 28 июня. В своей речи он попытался представить Россию сильной державой, которая намерена достичь всех своих целей в войне против Украины военным путем и не собирается искать дипломатических решений, а также убедить россиян, что их проблемы носят временный характер.

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Путин вновь лгал об успехах РФ на поле боя, стремясь склонить Украину и Запад к фактической капитуляции. Что именно и зачем сказал диктатор, проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

Заявления Путина: суть и причины

Возможность выступить с речью на съезде правящей партии "Единая Россия" 28 июня Путин использовал для того , чтобы продемонстрировать "силу" России, подчеркнуть свою решимость достичь целей агрессивной войны против Украины военным путем, а также отвергнуть дипломатические решения для ее завершения, убеждены аналитики.

Диктатор с трибуны съезда убеждал однопартийцев и российское население в том, что Россия якобы обладает достаточными силами, ресурсами и политической волей, чтобы противостоять попыткам внешних игроков сдержать её развитие.

По словам Путина, Запад не способен стратегически победить Россию и не может одержать победу на поле боя. Что уж говорить об Украине, войска которой, по версии диктатора, "отступают по всей линии фронта".

Путин также заявил, что Россия готова бороться за свои основные интересы, и что долг партии "Единая Россия" – сделать всё возможное для обеспечения победы в войне. Диктатор добавил, что Россия всегда была сильной и побеждала благодаря своему национальному единству, и сейчас, как он утверждал, все россияне поддерживают российские войска на передовой.

"Речь Путина 28 июня – это лишь последняя попытка Кремля представить российскую военную победу в Украине как неизбежную, а также создать впечатление, что украинский фронт находится на грани краха. Кремль продолжает прибегать к таким риторическим ходам, чтобы попытаться повлиять на Запад и Украину, с тем чтобы они пошли на уступки требованиям России, особенно учитывая, что результаты войск РФ на поле боя в 2026 году продолжают снижаться, а её способность достигать своих целей военным путём находится под вопросом", – отметили в ISW.

В то же время Путин был вынужден в определенной степени признать влияние дальнобойных ударов Украины на ситуацию в РФ, хотя он и попытался успокоить россиян и создать иллюзию стабильности и контроля.

По словам диктатора, в настоящее время РФ переживает "тяжелое" и "судьбоносное" время. Кремль, уверял Путин, осознает и реагирует на все проблемы, связанные с "внешними попытками сдержать развитие" России.

Также Путин заявил, что Украина осуществляет "террористические атаки" против российской инфраструктуры, вероятно, имея в виду украинские удары по нефтяной инфраструктуре государства-агрессора .

Диктатор заверил россиян, что Кремль принимает соответствующие меры для решения экономических проблем России и обеспечит безопасность государства и его граждан. Он утверждал, что Россия якобы полностью выполнит свои стратегически важные программы развития, даже если Кремлю придется корректировать некоторые планы с учетом "текущей ситуации".

В то же время Путин заявил, что Кремль выполнит все свои социальные обязательства, что должно было развеять опасения россиян относительно того, что последствия вызванных войной внешних воздействий приведут к сокращению социальных расходов.

"Путин прямо не говорил об украинской кампании ударов по России или о масштабном дефиците бензина, наблюдаемом по всей стране, но он, вероятно, незаметно пытается представить себя человеком, осознающим экономические и социальные трудности, с которыми сталкивается Россия", – пояснили в ISW.

Накануне, 28 июня, OBOZ.UA рассказывал, о чём говорил российский диктатор в своём выступлении на партийном съезде "Единой России2.

В частности, Путин признал, что во время саммита в Анкоридже ему не удалось достичь никаких договоренностей с президентом США Дональдом Трампом.

Также в этом выступлении Путин впервые признал проблему с топливом в России.

Кроме того, российский диктатор практически "окружил" украинские войска в Старом Осколе Белгородской области, где их нет, и солгал о продвижении оккупантов, в частности, в направлении Сум.

"Победные" заявления Путина высмеяли в Министерстве иностранных дел Украины, напомнив, что "медленное продвижение", о котором он без умолку твердит, уже практически остановилось.

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