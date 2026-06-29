"В Анкоридже действительно не было никаких договоренностей": Путин о деталях встречи с Трампом

В ходе встречи российского диктатора Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в Анкоридже (США, Аляска) не было достигнуто никаких договоренностей. Поэтому РФ не согласится на варианты переговоров, которые могли бы "спасти киевский режим".

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Об этом в воскресенье, 28 июня, заявил глава Кремля в интервью одному из российских пропагандистов. Также Путин сделал ряд других заявлений относительно войны и ситуации в РФ.

"В Анкоридже действительно не было никаких договоренностей. Этот так называемый дух Анкориджа, хотя и не был закреплен в каких-либо официальных документах. Никто не ставил никаких подписей. Но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта в Украине", – рассказал глава Кремля.

Он добавил, что обсуждавшиеся компромиссы — это как раз те предложения, которые американская сторона выдвинула России.

Путин также поделился, что не верит в то, что европейским политикам удалось убедить президента США Дональда Трампа в отношении "событий, происходящих в Украине".

Другие заявления российского диктатора

– Кремль не планирует соглашаться на ограничение боевых действий лишь отдельными территориями, поскольку это, по словам Путина, позволило бы Украине перебросить войска на другие направления.

– Путин заявил, что не обсуждал подробно с Александром Лукашенко заявления Киева в отношении Беларуси.

– До полного окружения украинских сил в районе Старого Оскола (Белгородская область), по его словам, осталось около 2 км.

– Российским войскам, по утверждению Путина, осталось 8–9 км до Славянска.

– Украина якобы "заплатит" за операцию в Курской области потерей территорий в так называемой буферной зоне.

– Путин также признал, что удары по энергетической инфраструктуре РФ создают проблемы, однако утверждает, что поврежденные объекты быстро восстанавливаются.

– Дефицит топлива в России, по словам Путина, не является критическим, а украинские удары он назвал попыткой остановить наступление российских войск и расколоть российское общество.

Напомним, что переговоры американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске 15 августа не принесли миру никаких конкретных результатов. Ни один из лидеров на пресс-конференции не сказал прямо, по каким вопросам им удалось или не удалось достичь согласия.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Институт изучения войны указал на то, что на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом кремлевский диктатор Владимир Путин не сказал ничего, что указывало бы на умеренность его военных целей. Он не дал и намека на готовность к компромиссу и повторил те же слова, которые использовал с 2021 года для оправдания агрессии против Украины.

– 28 июня 2026 года глава Кремля Владимир Путин во время съезда партии "Единая Россия" назвал нынешний период "судьбоносным" для страны. Запад пытается дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в РФ. Также ожидается проведение выборов в Госдуму в установленные сроки и защита процесса голосования от любого внешнего влияния.

– Впоследствии в украинском МИД высмеяли заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о "победе" Российской Федерации.

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