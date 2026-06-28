Путин заявил о "судьбоносном" моменте для России: о чем говорил диктатор

Глава Кремля Владимир Путин во время съезда партии "Единая Россия" назвал нынешний период "судьбоносным" для страны. Запад пытается дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в РФ. Также ожидается проведение выборов в Госдуму в установленные сроки и защита процесса голосования от любого внешнего влияния.

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Об этом сообщают российские государственные СМИ. В целом на съезде обсуждались война против Украины, предстоящие выборы, экономика и внутренняя политика России.

Во время выступления Путин отдельно остановился на теме парламентских выборов. "В сентябре будет сформирован состав Государственной Думы. Во многих регионах также пройдут масштабные избирательные кампании в органы законодательной и представительной власти. Выборы пройдут в установленные законом сроки. Будут приняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников, избирателей, кандидатов и наблюдателей, а также для защиты результатов народного волеизъявления от любых попыток вмешательства и манипуляций", — заявил Путин.

Также российский диктатор заявил, что Запад якобы не может победить Россию "на поле боя", поэтому пытается посеять внутреннюю смуту в стране. Такие попытки не увенчаются успехом.

Путин повторил необоснованные утверждения о ходе войны, что украинские силы якобы "отступают по всей линии боевого столкновения", а удары по территории РФ назвал "террористическими атаками".

Отдельно он заявил, что Россия якобы справится со всеми вызовами, экономика страны выйдет "на новый уровень", а власть выполнит задачи в области демографии, повышения уровня жизни населения и сохранения "традиционных ценностей". Путин назвал участников так называемой "СВО" – "настоящей элитой России". И что они должны продолжить служение государству и в гражданских сферах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию на фронте. Несмотря на безумное давление, которое продолжает оказывать российская оккупационная армия, это давление не приводит к территориальным успехам. Однако говорить о переломе в войне ещё рано, ведь у Украины есть проблемы с нехваткой личного состава, артиллерийских средств и авиации.

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