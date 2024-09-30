'Путин использует ваш страх как оружие': Порошенко в Брюсселе призвал европейских партнеров поддержать Украину

Петр Порошенко выступил на Политической ассамблее Европейской народной партии в Брюсселе, где прошла презентация кандидатов на должности Еврокомиссаров от ЕНП. Как известно, Европейская народная партия получила больше мандатов во время выборов в Европарламент, поэтому более половины должностей в Еврокомиссии имеют ее представители. В том числе и ключевой пост Президента ЕК во второй раз подряд заняла Урсула фон дер Ляен.

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Петр Порошенко призвал будущих еврокомиссаров отвергнуть страх перед путином и обеспечить победу Украины в войне. Он также подчеркнул, что членство нашего государства в ЕС и НАТО является одним из главных условий победы над страной-агрессором.

"Путину нужно победить в Украине, а не в любой другой стране. Ему не нужен ни Крым, ни Донбасс, ни Запорожье, ни Херсон. Путину вообще территория не нужна – ему нужна победа над демократией, верховенством права, над международным правом. Победа автократии", – подчеркнул Порошенко.

"У Европы есть деньги, технологии и замечательные люди. Однако нужно кое-чему поучиться у Украины – и это мужество, смелость. Потому что пути использует ваш страх как оружие. И с могучего взгляда, если отбросить страхи, это ослабит путина, а наша победа будет ближе", – сказал пятый Президент.

"Сегодня большая ответственность за следующие пять лет Европейской Комиссии, Европейского парламента. Состоялись отличные выборы, и имеем отличный результат. Вы доверяете людей и должны соответствовать критериям этого доверия. Вы должны быть готовы взять ответственность за безопасность Европы", – призвал Порошенко евродепутатов.

"Несмотря на результат американских выборов, мы, европейцы, должны быть готовы действовать эффективно. Наша победа над Путиным, над его режимом, над путинской россией невозможна без вступления Украины в ЕС и без вступления Украины в НАТО. Мы должны обеспечить максимальную скорость переговоров о вступлении в ЕС без каких-либо искусственных препятствий. В то же время, процесс присоединения должен основываться на заслугах – без закрывания глаз на недостатки в фундаментальных принципах: в демократии, в верховенстве права, в независимом судопроизводстве, правах человека, уважении к оппозиции, во всех европейских ценностях, которые двигают нашу нацию вперед", – считает Порошенко .

Украина победит как демократия. Мы не можем выиграть войну и потерять мир. Поэтому для нас столь важно сохранить демократию. Поэтому ЕС должен быть и оставаться объективным сторожевым псом реформирования Украины, а не торможением реформ", – считает Порошенко.

Он также в очередной раз напомнил о "красных линиях" в отношении Украины.

"Никаких компромиссов по украинскому суверенитету. Никаких компромиссов по территориальной целостности. Никаких компромиссов по демократии. Никаких компромиссов по безопасности и ослаблению украинской армии, возможно, одного из сильнейших сейчас на континенте. Никаких компромиссов по ценностям. Вот почему я здесь. Поэтому я хочу поблагодарить всех вас. И потому мы вместе, чтобы продемонстрировать единство на следующие пять лет", – подчеркнул Порошенко.