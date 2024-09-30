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"Путин использует ваш страх как оружие": Порошенко в Брюсселе призвал европейских партнеров поддержать Украину

Глеб Иванов
Новости политики
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'Путин использует ваш страх как оружие': Порошенко в Брюсселе призвал европейских партнеров поддержать Украину

Петр Порошенко выступил на Политической ассамблее Европейской народной партии в Брюсселе, где прошла презентация кандидатов на должности Еврокомиссаров от ЕНП. Как известно, Европейская народная партия получила больше мандатов во время выборов в Европарламент, поэтому более половины должностей в Еврокомиссии имеют ее представители. В том числе и ключевой пост Президента ЕК во второй раз подряд заняла Урсула фон дер Ляен.

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Петр Порошенко призвал будущих еврокомиссаров отвергнуть страх перед путином и обеспечить победу Украины в войне. Он также подчеркнул, что членство нашего государства в ЕС и НАТО является одним из главных условий победы над страной-агрессором.

"Путину нужно победить в Украине, а не в любой другой стране. Ему не нужен ни Крым, ни Донбасс, ни Запорожье, ни Херсон. Путину вообще территория не нужна – ему нужна победа над демократией, верховенством права, над международным правом. Победа автократии", – подчеркнул Порошенко.

"У Европы есть деньги, технологии и замечательные люди. Однако нужно кое-чему поучиться у Украины – и это мужество, смелость. Потому что пути использует ваш страх как оружие. И с могучего взгляда, если отбросить страхи, это ослабит путина, а наша победа будет ближе", – сказал пятый Президент.

"Сегодня большая ответственность за следующие пять лет Европейской Комиссии, Европейского парламента. Состоялись отличные выборы, и имеем отличный результат. Вы доверяете людей и должны соответствовать критериям этого доверия. Вы должны быть готовы взять ответственность за безопасность Европы", – призвал Порошенко евродепутатов.

"Путин использует ваш страх как оружие": Порошенко в Брюсселе призвал европейских партнеров поддержать Украину

"Несмотря на результат американских выборов, мы, европейцы, должны быть готовы действовать эффективно. Наша победа над Путиным, над его режимом, над путинской россией невозможна без вступления Украины в ЕС и без вступления Украины в НАТО. Мы должны обеспечить максимальную скорость переговоров о вступлении в ЕС без каких-либо искусственных препятствий. В то же время, процесс присоединения должен основываться на заслугах – без закрывания глаз на недостатки в фундаментальных принципах: в демократии, в верховенстве права, в независимом судопроизводстве, правах человека, уважении к оппозиции, во всех европейских ценностях, которые двигают нашу нацию вперед", – считает Порошенко .

Украина победит как демократия. Мы не можем выиграть войну и потерять мир. Поэтому для нас столь важно сохранить демократию. Поэтому ЕС должен быть и оставаться объективным сторожевым псом реформирования Украины, а не торможением реформ", – считает Порошенко.

Он также в очередной раз напомнил о "красных линиях" в отношении Украины.

"Никаких компромиссов по украинскому суверенитету. Никаких компромиссов по территориальной целостности. Никаких компромиссов по демократии. Никаких компромиссов по безопасности и ослаблению украинской армии, возможно, одного из сильнейших сейчас на континенте. Никаких компромиссов по ценностям. Вот почему я здесь. Поэтому я хочу поблагодарить всех вас. И потому мы вместе, чтобы продемонстрировать единство на следующие пять лет", – подчеркнул Порошенко.