'Путин их не боится': Трамп заявил, что Европа делает недостаточно для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что усилия Европы по помощи Украине являются значительными, но их все равно недостаточно. По его словам, российский диктатор Владимир Путин не испытывает страха перед европейскими странами.

В то же время Соединенных Штатов Америки руководитель РФ боится. Об этом Трамп сказал в субботу, 10 января, в комментарии журналистам в Белом доме.

"Европа делает очень много для Украины, но этого недостаточно. И, очевидно, Путин не боится Европы. Нет страха перед Европой. Он боится Соединенных Штатов Америки, которыми руковожу я", – отметил он.

Президент США также заявил, что Европа "отстала", она меняется и должна "взять себя в руки". Трамп сказал, что положительно относится к Европе, поскольку сам имеет европейские корни, одновременно подчеркнув, что сейчас это "другое место", чем было прежде.

Он ответил на вопрос, мог ли бы он поступить с Путиным так же, как с экс-главой Венесуэлы Николасом Мадуро, а именно провести операцию по захвату российского диктатора.

"Не думаю, что в этом будет необходимость", – сказал на это Трамп, отметив, что у него "всегда были прекрасные отношения" с Путиным, но он "очень разочарован".

"За последний месяц они потеряли 31 тыс. человек, многие из которых были российскими солдатами, а российская экономика находится в плачевном состоянии, и думаю, мы в конце концов все решим", – заявил американский президент.

Кроме того, он в который раз повторил, что США не тратят средства на поддержку Украины, а продают оружие для украинских нужд странам-членам НАТО, зарабатывая на этом много денег.

"Но для меня это не имеет большого значения. Что действительно важно, так это остановить войну, в которой ежемесячно погибает 30 тыс. человек", – резюмировал республиканец.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа должна наладить диалог с Россией по Украине. Ее слова согласуются с недавними комментариями французского президента Эммануэля Макрона.

