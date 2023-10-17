Путин и Орбан провели переговоры в Пекине и вспомнили о 'СВО': о чем шла речь. Видео

Президент России Владимир Путин, прибывший в Китай на форум "Один пояс - один путь" провел в Пекине встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Так, во время встречи Орбан отметил, что Венгрия и Россия, несмотря на так называемую "специальную военную операцию" и санкции, продолжают развивать взаимоотношения.

О переговорах Путина и Орбана сообщается в российских Telegram-каналах. Премьер Венгрии подчеркнул, что его страна пытается поддерживать сотрудничество с Россией как на уровне общения, так и на экономическом уровне.

"Целью Венгрии всегда было наладить и расширить взаимоотношения и нам это удалось. Однако из-за военной операции и санкций эти наши взаимоотношения, к сожалению, очень многое пережили. Это очень глубоко поразило все то, что мы совместно выстраивали", – заявил премьер Венгрии.

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Орбан подчеркнул, что Венгрия никогда не хотела противостоять России, а наоборот, всегда планировала расширять контакты, а сейчас, из-за войны в Украине и позиции Запада, Будапешт пытается "спасти все, что можно".

В то же время, Путин заявил, что отношения РФ и Венгрии в последние десятилетия строились с учетом интересов друг друга. Также он отметил, что Москве и Будапешту следует подумать над тем, как добиться дальнейшего роста товарооборота.

Как сообщал OBOZ.UA, эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко ранее высказал мнение, что Украина должна стать полноправным членом Европейского Союза, а не "второстепенным или третьестепенным". Пророссийская позиция нескольких стран ЕС, в частности, премьера Венгрии Виктора Орбана и победившей на выборах в этой стране лидера словацкой партии Smer Роберта Фицо, вероятно, не будет препятствием во время голосования, поскольку Евросоюз ждут кардинальные реформы.

Напомним, что Венгрия предложила странам ЕС снизить финансирование Украины с 50 млрд до 25 млрд евро в последующие годы. Виктор Орбан заявил, что нужно также учитывать, что деньги планируют выделять США, поэтому 50 млрд "может быть слишком много".

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