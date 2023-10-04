Венгрия предлагает в два раза уменьшить финансирование Украины: у Орбана придумали новую причину

Венгрия предложила странам ЕС снизить финансирование Украины с 50 млрд до 25 млрд евро в следующие годы. Венгерское правительство Виктора Орбана заявило, что нужно также учитывать, что деньги планируют выделять США, поэтому 50 млрд "может быть слишком много".

Как сообщает издание Bloomberg, речь идет о тех деньгах, которые получит Украина в течение 2024-2027 годов. Ранее Венгрия блокировала такую помощь, используя разные аргументы: задержки с собственным финансированием на 13 млрд евро, внесение венгерского банка OTP Bank Украиной в список "спонсоров войны".

Однако, фактически, все условия Орбана либо уже выполнены, либо выполняются. В частности, Украина исключила венгерский банк из "черного списка". Дискуссии о финансировании Украины усилились после того, как США не включили поддержку Украины в документе, который приняли до момента согласования своего бюджета.

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В ЕС действуют принцип единогласного принятия решений. Даже если одна страна ЕС будет против выделение помощи Украины, решение принято не будет. Этим и пользуется Венгрия, заставляя выполнять ее условия для "правильного" голосования.

К слову, .бюджет Украины на 2024 год предусмотрен с рекордным дефицитом. Без поддержки ЕС и США Украина не сможет финансировать свои расходы: зарплаты бюджетников, пенсии и т.д.

Как ранее писал OBOZREVATEL, правительство Виктора Орбана ранее заявляло, что Украина "не получит ни копейки из бюджета ЕС", пока не профинансируют Венгрию. Проблемы с выплатами для Венгрии из бюджета ЕС возникают из-за нарушений прав и свобод в государстве.

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