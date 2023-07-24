Путин и Лукашенко угрожают нападением Польше: намекают на исторические 'немецкие' территории и пугают наемниками ЧВК 'Вагнер'

Сегодняшняя Польша для нашей страны – братская помощь миллионам беженцев, крупнейшие после США и Британии военные поставки, а также политическая протекция внутри ЕС. Пока в "старой" Европе думали, как быть и что делать после начала российского вторжения, первая колонна техники от соседей, прибыла в Украину уже 26 февраля. Естественно, для России такое поведение является большой проблемой. Кроме этого поляки традиционно поддерживает демократическое движение в Беларуси, поэтому давно вызывают раздражение и у ее правителя Александра Лукашенко.

Видео дня

OBOZREVATEL разбирался, что значат эти заявления и повлияют ли они на помощь Украине

Исторические намеки и претензии

Раскручивание антипольской риторики в РФ идет уже много лет. Начиная с 2014 года российские власти формировали из поляков "злобных, неблагодарных русофобов, которые забыли кто их спас". При этом периодически вбрасывая в информационное поле тему раздела Украины между Россией и соседними с нами государствами, играя на исторических противоречиях.

Сегодня тема "плохой натовской Польши, которую надо разбомбить ядерным оружием", не сходит с пропагандистских телеканалов РФ. На практике это уже привело к тому, что по всей России начали борьбу со всем, что ассоциируется с этой страной, даже с памятниками. Так, несколько дней назад на Левашовском мемориальном кладбище в Ленинградской области исчез памятный знак, посвящённый репрессированным полякам. В июне в Якутске с монумента памяти жертв ссылок XVIII–XIX веков и массовых репрессий XX века исчезли таблички с именами погибших. В ноябре прошлого года в Томской области из мемориального комплекса жертвам политического террора и погибшим в годы Великой Отечественной войны пропали таблички со списками репрессированных и депортированных поляков.

Постепенно в этот безумный маховик начали включаться орудия покрупнее. Совсем не давно спикер российской Госдумы Володин заявил, что Польша должна возместить России 750 млрд долларов за "освобождение от нацистов" и восстановление после Второй мировой войны.

После разогрева внутренней аудитории в дело включился уже лично Путин. Как он это любит последнее время – с уроками только ему известной истории. На очередном заседании совета безопасности, президент РФ заявил: "Именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, - акцентировав на том, что это земли Германии. – А если кто забыл, так мы напомним".

Похоже имелись ввиду восточные области Германии: часть западной Пруссии и Силезии, восточная Померания и Бранденбург, Данциг, а также округ Щецина, которые решениями Потсдамской конференции и Советско–польского договора (1945) были присоединены к Польше. Стоит отметить, что особое место в заселении этих земель принадлежало полякам из Львова и Тернополя, свыше 100 тысяч которых были перемещены на Запад, и украинцам из Восточной Польши (Забужье, Подляшье), 150 тысяч которых были перемещены на эти земли в ходе операции "Висла".

Что интересно, после этих заявлений заместитель главы МИД Польши Яблонский в комментарии СМИ отметил, что российских и белорусских провокаций в ближайшее время "будет еще больше". Прогноз сбылся очень быстро.

"Вагнер" погонят на Запад?

23 июня в Санкт-Петербурге состоялась встреча Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, которые обсуждали вопросы в рамках Союзного государства.

Лукашенко в свойственно ему развязной манере заявил, что его начали напрягать "вагнеровцы": "говорят, что им хочется на Запад. Разрешите нам сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув. Я держу их в центре Белоруссии, как договорились, не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства".

Вот откуда готовится нападение

Во время встречи Лукашенко также пообещал показать Путину карту "о переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства". Одна из польских бригад расположена в 40 км от Бреста, заявил Лукашенко.

"Еще недавно стояли километров 500, сейчас перебросили на расстоянии 40 километров, а от Гродно в 100 километрах стоит бригада", – добавил он.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак поручил переместить польские войска (1000 солдат и порядка 200 единиц техники) с запада на восток страны из-за возможных угроз, связанных с "учениями" группы "Вагнер" в Беларуси. Задача этих подразделений – тренировка, а также сдерживание потенциального агрессора", – заявила польская сторона.

Упомянул Лукашенко и набивший уже оскомину кремлевский нарратив о "неприемлемом" расчленении Украины и передаче ее западных земель Польше.

"И, если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать. Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос", – сказал он на встрече с Путиным.

Бомбить хочется, но руки коротки

Еще один раздражающий Россию фактор – военно-техническая помощь Украине. Аэродром Жешув, расположенный недалеко от украинской границы, активно используется для поставок военной техники со всего мира.

Буквально несколько дней назад в польском Гливице на заводе Бумар–Лабенды начал работу центр по обслуживанию и ремонту танков Leopard 2, которые получила Украина, – об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, "первые два танка Leopard уже прибыли из Украины на завод". Что это означает для нас – только то, что техника, защищенная 5 статьей НАТО, спокойно будет принята, отремонтирована и возвращена на поле боя.

Взять на слабо вряд ли получится

Попытка настращать Польшу – с одной стороны, такая себе конфетка для избирателей, которой можно "подкармливать" патриотическо–настроенную аудиторию РФ в канун выборов, а они состоятся в следующем году. С другой стороны, любимая игра всех диктаторов - политика повышения ставок. При этом "перешагивать" за "красные линии" польской границы ни белорусы, ни россияне не осмелятся. Открыть второй фронт со страной НАТО для них было бы смерти подобно, а вот организовать диверсии и провокации с помощью наемников – вполне возможно. Такого рода заявления рассчитаны на реакцию Запада, а вдруг моргнет первый, отступит и пойдет на какой-то диалог и компромисс. Похоже, 26 июля, во время экстренного альянса "Украина - НАТО", созванного по просьбе президента Украины Владимира Зеленского из-за зерновой сделки, учасникам будет о чем поговорить и подумать.

Эти заявления вызовут нервозность на Западе, но не более

"И для Путина, и для Лукашенко сейчас очень важно поднять ставки, - считает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. – Лукашенко хочет показать, что он теперь очень грозный и важный, ввиду наличия на его территории российского тактического ядерного оружия и ЧВК "Вагнер", а значит с ним теперь необходимо разговаривать. У Путина же своя логика – все больше шантажировать и пугать тех, кто нам помогает. Попытаться усложнить сотрудничество, особенно в военном плане, – подчеркивает Павел Климкин".

По его мнению, поход на Польшу наемников сегодня вряд ли возможен. При этом увеличить количество провокаций на границе – они вполне могут.

"Белорусские спецслужбы уже много лет занимаются организацией провокаций, таких как наплыв мигрантов на границу Польши. В какой–то момент количество диверсий просто могут увеличить, что естественно повлечет за собой повышение внимания польских вооруженных сил", – продолжает Павел Климкин.

Экс-глава МИД считает, что ЕС будет учитывать нынешние заявления. Этот шантаж может на кого–то даже подействовать, но не критично.

" Нынешние высказывания двух диктаторов вряд ли приведут к негативным последствиям для Украины. Тем более это не повлияет на наше сотрудничество с Польшей, – подчеркнул Павел Климкин".