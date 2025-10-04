'Путин хочет воевать террористическими методами': Зеленский напомнил Западу о комплексной политике давления на Россию. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина продолжает координировать санкционное давление на Россию с международными партнерами. Он ожидает синхронизации новых мер с Европейским Союзом, который готовит 19-й пакет санкций, и Соединенными Штатами.

Видео дня

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении 4 октября. Также он подписал сегодня несколько новых санкционных решений, уточнив, что "это разные направления наших санкций".

Первый указ – продление санкций, у которых истекал срок. Это касается российских предпринимателей и их связей с путинской системой.

Это касается российских предпринимателей и их связей с путинской системой. Второй указ – российская военная промышленность, а именно – производители беспилотников, комплектующих.

а именно – производители беспилотников, комплектующих. Третий указ – наши санкции против лиц и против компаний, связанных с российским нефтяным сектором.

"Мы продолжаем нашу комплексную политику давления на Россию, мы будем это и в дальнейшем координировать с партнерами. Уже сейчас многие украинские наработки идут в основу санкций партнеров. Рассчитываем на синхронизацию наших санкций с партнерами. Также ожидаем новые санкции Европейского Союза – 19-й пакет – и соответствующие шаги Соединенных Штатов", – подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что Россия игнорирует или отвергает буквально каждую возможность, которая позволила бы закончить эту войну и гарантировать безопасность.

"Путин хочет воевать, и воевать именно так – террористическими методами, подлыми методами. Россия должна почувствовать ответы на это. Европа, Америка, G7, G20 имеют силу, чтобы разобраться с любым террористом. Это будет", – объяснил он.

Россия продолжает наносить удары по Украине

Зеленский заявил, что Россия продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре. По его словам, в течение всего дня 4 октября российские войска били по Шостке Сумской области и ее окрестностях, применив десятки дронов.

"Сегодня фактически весь день жесткие удары россиян по городу Шостка Сумской области – удары по вокзалу, по энергетике. Гражданская инфраструктура. Это такой типичный российский террор. Десятки дронов", – отметил он.

Глава государства напомнил, что одно из попаданий произошло по обычному поезду, без всякого военного смысла. В результате вражеской атаки погиб человек, есть пострадавшие, среди которых – дети, а самому маленькому пострадавшему всего семь лет. Всем оказывается соответствующая помощь.

"Я хочу поблагодарить каждого, кто помогает. Работают также наши энергетики, ремонтные бригады, необходимые службы задействованы для восстановления поставок электричества", – заявил президент.

Зеленский о последствиях вражеских обстрелов

После ударов армии РФ проблемы с электроснабжением наблюдаются в Шосткинском районе и других регионах Сумской, Черниговской и Донецкой областей. Зеленский отметил, что ремонтные бригады и энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить свет, водоснабжение и связь.

"Важно, чтобы во всех громадах и на областном уровне максимально поддерживали наших людей, и особенно семьи с детьми, пожилых людей, тех, кто живет сам. Резервы поддержки должны быть в каждом регионе. Это персональная ответственность руководителей в областях", – подчеркнул он.

Зеленский поблагодарил ГСЧС за оперативное реагирование

"Я хочу также отметить ГСЧС Украины за такое оперативное реагирование везде, где это нужно", – подчеркнул президент.

Он поблагодарил работников в Сумской, Черниговской, Харьковской и Полтавской областях:

На Сумщине отметил особенно за работу в эти дни и недели работников областного управления ГСЧС: Александра Колышенко, Владимира Морозова, Игоря Яременко.

Работники ГСЧС Украины на Черниговщине – Анатолий Лось, Дмитрий Дасюк, Андрей Опанасенко, Павел Товстый.

Харьковщина, работники ГСЧС в области: Сергей Сумцов, Виктор Губин, Игорь Чаговец, Максим Чоломбитько.

Главное управление ГСЧС Украины в Полтавской области, особенно – Вячеслав Юхно, Игорь Субота, Олег Коломиец и Анатолий Давиденко.

"Спасибо вам, ребята, и всем вашим коллегам!" – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский во время саммита Европейского политического сообщества подчеркнул, что современные вызовы перед Европой можно преодолеть только благодаря единству. Он отметил, что в нынешних условиях вопросы безопасности остаются ключевыми для всего континента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!