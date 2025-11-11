Путин хочет развалить Евросоюз благодаря своей 'пятой колонне', – Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что российский диктатор Владимир Путин имеет возможность уничтожить не только Европейский Союз, но и всю Европу. Он обладает необходимым для этого инструментом – это российская "пятая колонна", присутствующая в каждой европейской стране.

Об этом Туск сказал в интервью Gazeta Wyborcza. Он отметил, что война, которую ведет против Запада Россия, является гораздо более сложной, чем еще недавно.

"Я неоднократно обращался по этому поводу к нашим западным партнерам. Несколько лет назад было очень трудно до них достучаться. К счастью, они уже понимают, что наша оценка, что Россия в определенном смысле воюет со всем Западом, была правильной", – заявил политик.

По словам Туска, в таких ситуациях венгерский премьер Виктор Орбан сразу же "поднимает шум, что Туск хочет войны", но эта война уже идет, отмечает он.

В Польше ее проявлением являются поджоги, налеты дронов, ситуация на границе с Беларусью с мигрантами и беларускими службами, все более агрессивные кибератаки.

"И этого будет все больше и больше по всей Европе. Потому что война, которую Путин объявил Западу, также происходит в наших обществах. И здесь это разворачивается наиболее зрелищно. Путин имеет инструменты, чтобы уничтожить Европейский Союз как организацию, но также и Европу как культурное явление. Эти инструменты – российская пятая колонна, присутствующая в каждой европейской стране", – предупредил Туск.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский президент Владимир Зеленский предупредил европейцев об угрозе, которая исходит от России.

Он считает, что Российская Федерация может совершить еще одно нападение в Европе даже во время войны в Украине. Сейчас армия кремлевского диктатора погрязла в боях без реального успеха – неудачи могут побудить Владимира Путина "искать другие территории".

