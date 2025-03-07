Несмотря на всю свою браваду, Путин слаб и отчаянно стремится к миру – The Telegraph

Российский диктатор Владимир Путин стремится взаимодействовать с президентом США Дональдом Трампом и положить конец войне в Украине. Кремль отчаянно хочет, чтобы это закончилось, потому что практически на каждом уровне полномасштабное вторжение в Украину стало катастрофой для Москвы.

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Несмотря на всю свою браваду и "праздник", который устраивают российские пропагандисты, Кремль отчаянно надеется, что возвращение Трампа в Белый дом в конечном итоге ознаменует конец войны в Украине, которая уничтожила российскую армию и подорвала российскую экономику. Об этом говорится в материале The Telegraph.

"Кремлевская пропагандистская машина, возможно, устраивает себе праздник, высмеивая очевидный дискомфорт европейцев из-за отношения администрации Трампа к бывшим союзникам Вашингтона. Но это всего лишь попытка отвлечь внимание от вполне реального давления, которое она испытывает из-за своего катастрофического военного вмешательства в Украине", – говорится в материале.

По последним западным оценкам, общее число погибших и раненых россиян на поле боя в Украине составляет 850 тысяч человек, что превышает общее количество американских и британских военнослужащих, погибших в Европе во время Второй мировой войны.

К тому же, война разрушительно влияет на экономику РФ, ведь в фонде благосостояния страны быстро заканчиваются деньги для финансирования войны.

Как говорится в статье, одним из признаков стремления Кремля положить конец конфликту можно увидеть в его недавнем предложении выступить посредником в мирном соглашении между Ираном и США по спорной ядерной программе Тегерана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи уже отверг идею возобновления переговоров с Трампом по этому вопросу как "нерациональную, неразумную или неблагородную".

"Это просто показатель того, как мало рычагов влияния может использовать Москва в любых мирных переговорах по Украине. Настроение в Кремле не улучшилось и из-за запоздалых усилий европейских лидеров по упорядочению своих требований безопасности. Ведь Европейская комиссия изложила планы по сбору 800 миллиардов евро для повышения способности Европы защищать себя. Неспровоцированное вторжение Путина в Украину уже убедило две до сих пор нейтральные европейские страны – Финляндию и Швецию – присоединиться к НАТО, тем самым значительно повысив безопасность северного фланга альянса", – пишет The Telegraph.

Для Путина должно быть "кинжалом в сердце" возможное развертывание в Украине европейских миротворцев для дальнейшего сдерживания российской агрессии, о чем заявляют Великобритания и Франция.

СМИ отмечает, что администрация Трампа не только не вступает в какие-либо мирные переговоры с позиции силы, но и должна понимать, что Путин сделает это с позиции крайней слабости.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп заявил, что Украине якобы придется пойти на мирное соглашение о завершении войны с Россией, поскольку у нее "нет другого выбора". В то же время, по его словам, и у Москвы нет другого выбора, как сесть за стол переговоров и заключить соглашение.

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