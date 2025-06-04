Стамбул, Ватикан, Швейцария - на выбор: Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным 'в любой день'

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выразил готовность провести личную встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения вопросов прекращения войны. Украинская сторона также предлагает ввести режим прекращения огня до момента переговоров.

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Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами 4 июня. Он отметил, что нынешний уровень межгосударственных делегаций не может принять решений о прекращении огня, а российская сторона сама указала, что это - вопрос, который должны решать лидеры государств.

В связи с этим Украина предлагает начать временное прекращение огня до момента такой встречи.

"Русские" не готовы на прекращение огня. По крайней мере тот уровень делегаций не готов это решить. И они считают, что это - вопрос лидеров. Они сами об этом нам сказали: вопрос прекращения огня другого уровня. Мы предлагаем - и думаю, что нас партнеры могут поддержать, - мы предлагаем "русским" прекращение огня до встречи лидеров. Мое личное мнение таково: сначала, мы готовы к встрече сразу,... встреча - на выбор "русских": Стамбул, Ватикан, Швейцария - все это есть. Мы предлагаем встречу с понедельника в любой день", – сказал президент.

Зеленский отметил, что украинская сторона будет благодарна, если президент США Дональд Трамп поддержит эту идею.

Он добавил, что Турция уже выражала готовность присоединиться к мирному процессу, в частности в формате встречи с участием президентов Турции, США, Украины и России.

"Президент Эрдоган, уверен, будет поддерживать, потому что во время нашего разговора он говорил, что хотел бы встречу на четверых: Президент Эрдоган, Президент Трамп, я и Путин. Мы готовы к такой встрече в любой день", – сказал президент.

В то же время он подчеркнул: если во время такой встречи не будет достигнуто никакого конструктивного результата, Россия сможет в одностороннем порядке завершить режим прекращения огня в тот же день. Зато, если будет проявлена политическая воля к деэскалации, режим может быть продлен под международным контролем.

"Если увидим, что мы можем продолжить диалог и готовы к соответствующим шагам по деэскалации, то мы продолжим режим прекращения огня, с американским мониторингом и с их гарантиями посредничества", – пояснил глава государства.

Напомним,

Владимир Зеленский был готов встретиться с диктатором Путиным еще в середине мае. Однако тогда Кремль отправил в Стамбул делегацию низшего уровня.

Реджеп Эрдоган отмечал, что для того, чтобы российско-украинская война закончилась, "необходимо заставить замолчать пушки и заговорить дипломатию". Стамбульские переговоры президента Владимира Зеленского и Владимира Путина, которые не состоялись, планировались как "важный шаг, который в конце концов откроет дверь к миру".

Как писал OBOZ.UA, министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам второго раунда переговоров, которые состоялись в Турции 2 июня, сообщил, что Россия в очередной раз отказалась от безусловного прекращения огня и встречи глав двух стран. В то же время сторонам удалось договориться об обмене пленными "всех на всех" тяжелораненых, больных и молодых военных.

Между тем резидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал переговоры Украины и РФ, которые состоялись в Стамбуле 2 июня, "замечательными". Он также призвал провести встречу президента Украины Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина на турецкой территории.

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