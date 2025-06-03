США 'разочарованы, но не удивлены' условиями России, которые она выдвинула в 'меморандуме' – ABC

Соединенные Штаты разочарованы, но не удивлены условиями России, которые она выдвинула в так называемом меморандуме в Турции 2 июня, прежде чем она согласится на 30-дневное перемирие. Там заявили, что документ содержит пункты, которые как Украина, так и администрация президента США Дональда Трампа считают нереалистичными, назвав это явной попыткой Кремля отсрочить содержательные переговоры.

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Об этом сообщает ABC News ссылаясь на слова американских чиновников. Они отметили, что глава Белого дома все больше разочаровывается отсутствием прогресса по установлению мира.

Источники близкие к Трампу, утверждают, что несмотря на критику как Киева, так и Москвы, в последнее время американский лидер все больше отстраняется в вопросе окончания войны.

Ранее Трамп угрожал ввести новые санкции против России. Однако после переговоров в понедельник, 2 июня, не было никаких признаков того, что администрация предприняла шаги для выполнения этой угрозы. Одновременно даже несмотря на затягивание переговоров, масштабы атак, начатых как Россией, так и Украиной, усилились.

В воскресенье 1 июня Украина провела скоординированную операцию, в результате которой более трети российской авиации было поражено. Соответствующие действия доказывают, что Киев все еще может наносить результативные удары вглубь территории РФ, несмотря на то, что Россия имеет преимущество на поле боя.

"Те, кто говорил, что Путин побеждает, ошибаются. Украинцы держатся, хотя поддержка, которую они получают от Соединенных Штатов и других свободных стран, крайне недостаточна. Президент Трамп хочет прекращения огня. Это возможно, но только если он выполнит свои угрозы оказать "разрушительное" давление на Путина", – заявил основатель и президент Фонда защиты демократий Клиффорд Д. Мэй.

В статье отмечается, что двухпартийная группа американских сенаторов, которую возглавляет республиканец Линдси Грэм, намерена на этой неделе продвигать законопроект, который введет 500% тарифы для любой страны, покупающей российские энергетические продукты.

Со своей стороны, Россия демонстрирует оптимизм относительно своей позиции на поле боя в преддверии летних месяцев. Она видит широкие возможности для захвата дополнительных украинских территорий и ведения переговоров с позиции силы, прежде чем серьезно искать какого-либо урегулирования.

В понедельник, 2 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил главному международному корреспонденту ABC Марте Раддацу, что его страна будет продолжать сопротивляться России, пока будет продолжаться война.

"Если они не остановятся, мы продолжим... Мы ожидаем очень решительных шагов со стороны президента Трампа в поддержку санкций и заставить президента Путина остановить эту войну", – подчеркнул Зеленский.

В Белом доме тоже отреагировали на последние события между Украиной и РФ, в частности пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Ливитт, отвечая на вопрос об операции "Паутина", отметила, что реакция американского лидера "заключается в том, что эта война должна закончиться", и что "погибло слишком много людей".

Напомним, 2 июня в Турции состоялся второй раунд переговоров Украины и России. Переговоры продолжались более часа, а стороны обменялись меморандумами по урегулированию войны и подробно обсудили обмен пленными.

Как сообщал OBOZ.UA, во время переговоров РФ отказалась от безусловного прекращения огня, которое предложила Украина, а также от встречи лидеров двух стран, однако сторонам удалось договориться об обмене пленными "всех на всех" тяжелораненых, больных и молодых военных в возрасте до 25 лет.

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