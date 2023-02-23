Путин до сих пор хочет захватить Киев, мира без возвращения Крыма и оккупированных территорий не будет, – Зеленский в интервью BBC

Глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин по-прежнему мечтает захватить Киев. Более того, президент государства-агрессора хочет оккупировать всю Украину. Однако его планам сбыться не суждено.

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Об этом Зеленский сказал в интервью изданию BBC, опубликованном в четверг, 23 февраля. По его мнению, Путин хочет, чтобы украинское государство полностью потеряло свою независимость, но этого не будет.

"Думаю, президент Путин до сих пор хочет оккупировать Киев. Но их идеи, миссия и надежда касаются всей Украины. Чтобы мы потеряли свою независимость и свой суверенитет. И потому, думаю, все поняли: если вы не можете оккупировать столицу, если вы не можете оккупировать Киев, вы не можете оккупировать Украину", – отметил президент.

Он сказал, что вероятно, российская армия не готова к тому, чтобы снова попытаться начать наступление на Украину с территории Беларуси. По мнению Зеленского, такой шаг будет исторической ошибкой как для Москвы, так и для Минска.

"Они нас не оккупируют, ведь они не так сильны, как были, и даже тогда они не смогли этого сделать. Поэтому сейчас для них будет огромным вызовом и проблемой занять Киев", – добавил президент.

Также Зеленский подчеркнул, что без возвращения временно оккупированных Россией территорий, включая Крым, мира не будет не только для Украины, но и для Европы.

"Если мы не деоккупируем территории – или если наши партнеры позволят России найти какие-то компромиссы по Донбассу или Крыму, или югу наших территорий, не деоккупировать их, то это будет бомба [которая ждет, чтобы взорваться] посреди нашей страны, и бомба посреди Европы", – подчеркнул глава украинского государства.

На вопрос журналиста, возможен ли мир без возвращения Крыма, Зеленский ответил так: "Я считаю, что нет. Не будет нормального мира для Украины, украинцев, Европы, мира".

Политик отметил, что на компромисс или на диалог с российским диктатором Украина идти не готова, поскольку не имеет к нему доверия.

"Нельзя иметь какие-либо договоренности с теми, кто их не готов соблюдать. И потому это вопрос выживания нашего государства. И я хотел бы, чтобы мы вернули все наши территории. Я знаю, что это сложная миссия. Но для нашего государства это хорошо. Мало того, я вам скажу честно, я считаю, что для выживания России это тоже важно – отдать все захваченные территории", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский положительно оценил намерения Китая предложить мирный план для Украины. В то же время он отметил, что делать определенные выводы можно будет только тогда, когда станут известны конкретные предложения КНР.