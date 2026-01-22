Россия замахнулась на новые области Украины: в ISW объяснили, какой "сигнал" по мирному соглашению дал Кремль

Страна-агрессор Россия не отказалась от своих планов по оккупации Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Более того, вместе с тем кремлевский глава Владимир Путин нацелился на Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области, которые захватчики считают частью так называемой "Новороссии".

Видео дня

Об этом сообщили в Институте изучения войны. Аналитики утверждают, что РФ и в дальнейшем придерживается своих первоначальных военных целей и публично не подает никаких сигналов готовности к существенным компромиссам для прекращения войны против Украины.

Россия видит мир только на собственных условиях

По данным западных медиа, неназванные источники сообщили, что в начале января 2025 года Путин получил от своего спецпосланника Кирилла Дмитриева проект мирного плана, который в Кремле расценили как существенный шаг вперед, впрочем, к финальным договоренностям он не привел. Собеседники отмечают, что ряд принципиально важных для Москвы вопросов в документе или вообще не были учтены, или были изложены в неприемлемой для РФ форме.

Источники также указывают, что ключевыми требованиями Путина являются признание США оккупированного Крыма и других захваченных украинских территорий как находящихся под контролем России, а также категорическое неприятие размещения войск НАТО в Украине в рамках будущих гарантий безопасности. Кроме этого, Москва настаивает на так называемой защите русского языка и Русской православной церкви на территории Украины.

Москва настаивает на аннексии под видом "исторической справедливости"

В то же время секретарь Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 21 января заявил, что Россия якобы "возвращает себе собственные земли" в Украине, ссылаясь на войну и незаконные псевдореферендумы, проведенные в 2022 году на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

"Медведев утверждал, что эти земли и люди были частью России "на протяжении веков". Заявления Медведева соответствуют неоднократным заявлениям Кремля, в том числе тем, что призывают Украину уступить России "Новороссию" – ссылаясь на вымышленный регион, который, по мнению кремлевских чиновников, является "неотъемлемым" для России, и это касается не только Крыма и четырех областей, которые Россия незаконно аннексировала, но и Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей", – отмечают аналитики.

В материале отмечается, что предложенный Соединенными Штатами мирный план из 28 пунктов предусматривал признание российской оккупации Крыма, всей территории Луганской и Донецкой областей, а также захваченных районов Запорожской и Херсонской областей. В то же время документ требовал от России вывести войска с других оккупированных территорий за пределами этих пяти регионов, в частности из Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областей.

"Позиция России остается фундаментально неизменной, поскольку кремлевские чиновники неоднократно призывали к будущему мирному урегулированию для решения предполагаемых "коренных причин" войны, включая предполагаемую дискриминацию Украины в отношении русскоязычных и Русской православной церкви в Украине", – говорится в статье.

Кремлевские чиновники неоднократно заявляли о неприемлемости привлечения иностранных военных контингентов в рамках гарантий безопасности для послевоенной Украины, что является одним из ключевых пунктов мирного плана, который обсуждала администрация президента США Дональда Трампа. В то же время Москва пытается создать образ надежного переговорного партнера, заинтересованного в мирном урегулировании, подчеркивая неизменность своей приверженности первоначальным целям войны.

Как писал OBOZ.UA, в ISW назвали фактор, который ударит по возможности Кремля финансировать войну против Украины. Особенно действенным его делает тот факт, что российские власти практически исчерпали свои резервы, в частности фонд национального благосостояния, откуда можно было брать деньги для покрытия все большего бюджетного дефицита.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!