'Терпение к России подходит к концу': президент Финляндии подвел итоги встречи с Трампом

Президент Финляндии Александер Стубб 29 марта встретился с главой США Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Они обсудили двусторонние отношения, а также актуальные вопросы внешней политики, в частности, Украину.

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На пресс-конференции в Лондоне 30 марта Стубб рассказал, что предложил американскому лидеру установить крайний срок для прекращения огня в российско-украинской войне. Он подчеркнул: необходимо создать эффективный механизм санкций на случай, если РФ не примет условия или нарушит сделку, передает Yle.

После встречи с Трампом у президента Финляндии сложилось впечатление, что терпение США в отношении Российской Федерации подходит к концу.

Также Стубб сказал американскому коллеге, что Москва понимает только силу, она тянет время и Путину нельзя доверять.

По данным издания, встреча двух президентом (которая носила неофициальный характер) была подготовлена европейскими лидерами на саммите "коалиции желающих" в Париже.

"Я рассказал президенту Трампа о сильной поддержке Финляндией и Европой Украины в агрессивной войне России", – добавил Стубб на своей странице в Instagram.

Как ранее писал OBOZ.UA, 19 марта президент Владимир Зеленский посетил Хельсинки, где встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо и спикером парламента Юсси Халла-Ахо. В ходе переговоров ключевыми темами стали оборонная и экономическая поддержка Украины и сотрудничество в сфере безопасности.

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