'Пути назад нет': Макрон напомнил, что дешевые российские энергоносители закончились в 2022 году. Видео

Дешевые энергоносители из Российской Федерации "закончились" в 2022 году, когда Москва начала полномасштабную войну против Украины. Союзникам нужно уменьшать зависимость от неевропейских проектов, создать единый европейский энергетический рынок и построить интегрированную электросеть, хотя это и потребует масштабных инвестиций.

Видео дня

С соответствующими призывами на Европейском промышленном саммите в Антверпене (Бельгия) выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Он уверен, что торговая политика должна стать стратегическим инструментом для избавления от зависимостей и уязвимостей.

"Дешевая российская энергия прекратилась в 2022 году. И пути назад нет. Это первый момент, который следует учитывать", – заявил Макрон.

Он отметил: если РФ является постоянным поставщиком дешевой энергии, а Китай имеет основной экспортный рынок, "то это делает их нашими главными конкурентами, особенно для производителей автомобилей, особенно для главных секторов нашей конкурентоспособности".

Другой важный момент: теперь, когда США вводят тарифы на европейскую экономику и применяют механизмы принуждения, "это меняет правила игры".

"Ни один из этих новых факторов не изменится в краткосрочной перспективе. Это не временный шок. Это явно структурный поворотный момент", – подчеркнул политик.

Он добавил, что высокие цены на энергоносители, соединенные с затратами на выбросы углерода, ускоряют деиндустриализацию.

Европе нужно принимать решения и действовать оперативно. "Некоторые из этих мер не являются частью нашей ДНК. Но мы живем в совершенно другие, новые времена. Следовательно, нам придется согласиться на некоторые критически важные меры, не очень знакомые с классическим европейским инструментарием. Потому что мы живем в другие времена, в аварийном режиме", – повторил Макрон.

Как писал OBOZ.UA:

– Эммануэль Макрон считает, что нужно восстановить структурированный диалог между Европой и Россией, не перекладывая ответственность за будущие переговоры и решения исключительно на Соединенные Штаты и не осуществляя давления на Украину. Он отметил, что Франция уже возобновила канал обсуждения на техническом уровне.

– Также Макрон отмечал, что контакты с РФ должны происходить только "в условиях прозрачности и сотрудничества с Украиной".

– По данным СМИ, советник президента Франции Эммануэль Бонн в начале февраля тайно ездил в Москву и провел ряд встреч с официальными лицами. Он обсудил ключевые вопросы, в том числе связанные с войной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!