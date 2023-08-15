Как следует из слов президента Польши Анджея Дуды о защите рынка и восстановлении исторической правды в контексте вопроса, касавшегося отношений с Украиной, определённый кризис в этих отношениях ещё не преодолён, и это очень плохо.

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Не найти сейчас с Польшей полного и безоговорочного взаимопонимания по всем вопросам это незаслуженно осчастливить лично путина и тупо подыграть его подлым козням. Через Польшу проходит наша дорога и в Европу, и вообще в цивилизованный мир, Польша — чрезвычайный и полномочный посол Украины в ЕС и в НАТО, так что малейшая с ней ссора является антиукраинским преступлением.

Наше дешёвое зерно мешает польским фермерам, ещё и незадолго до выборов? Значит — надо выразить готовность поднять на него цену до безвредного для Польши уровня, частично компенсировав падение продаж (вследствие утраты конкурентоспособности) ростом прибыли в расчёте на условную единицу, а в остальной — не компенсированной — части потерь таки понести некие убытки, как и в том случае, если поляки даже на такой вариант попадания украинского зерна в Польшу не согласятся. По-любому эти убытки будут несопоставимыми с пользой от польской поддержки Украины по всем остальным вопросам в это страшное время. В частности — поддержки и военной, и политической.

Это — сложно??? Это — невозможно??? Некому адекватно сопоставить плюсы и минусы???

И уж точно не стоит жаловаться на Польшу Европе. Неконструктивно. Недальновидно. Неумно.

Остались кровавые пятна в учебниках истории? Что ж, долг украинцев — честно поучаствовать в поиске трудных истин в сложной истории украинско-польских отношений. Вместе с польскими историками — выпив много зубровки, проштудировав массу материалов, всё подробно и максимально непредвзято проговорив между собой, для чего снова понадобится зубровка, — создать, плача и обнимаясь, новый совместный учебник украинско-польской истории с многочисленными взаимными покаяниями и под названием "Московия — злейший исторический враг Польши и Украины".

Рано или поздно, это всё равно нам предстоит сделать. Так лучше — сейчас. Чтобы перешагнуть и вместе идти дальше. Без дули в кармане и дурных мыслей в голове. А если и с камнем за пазухой — то это для того, кто попытается нам снова перейти дорогу. Украинца и поляка, дружно идущих рядом, никакой поганый москаль не одолеет.

Между прочим, у нас, многострадальных, даже гимны начинаются похоже! И общего у нас вообще очень много. Сколько раз наши страны пытались стереть и на карте, и в памяти! Нашей кровью веками питалась москва. Пора лишить её этого блюда.