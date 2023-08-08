История это не только о прошлом. Это важнейшие уроки для сегодня. Однако же её надо знать!!! Изучать, осмысливать, учитывать. Ибо всё, как говорится, уже когда-то было.

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Главным выводом из страшной совместной ошибки украинцев и поляков — геополитической трагедии 1919-го года является очередное подтверждение той непреложной истины, что украинско-польские непонятки это залог процветания мордора. Если бы Украина и Польша поняли друг друга век назад (а ещё лучше — 4 века назад!), россии б уже не было.

Украина могла стать международно признанным субъектом Версальской конференции. В союзе с Польшей и всей Цивилизацией она бы не только объединилась сама, но и победила бы большевизм. До разгрома ленинской россии миру не хватило всего лишь совместных действий ЗУНР и Польши. Ход истории был бы совсем иным. География была бы другой тоже. Возможно, так и не смогли бы себя "проявить" ни сталин, ни гитлер.

Да, я знаю и про сослагательное наклонение, и про то, что у истории его нет. Чего нет, того нет. А что должно быть — так это мозги у людей. Вооружённых совместной исторической памятью и скорбью. Чтобы не повторять былых ошибок и всё исправить. Пусть и с [много]вековым опозданием.

(Оффтоп, но почти в тему. Не вполне нормально, что, когда я гуглю Лигу Наций, почти вся открывшаяся первая страница — кроме одного-единственного текста из Википедии — посвящена второсортному футбольному турниру. Значит — именно так народ интересуется. История, считаю, стоит лучшего отношения.)