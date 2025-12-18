'Пусть это будет не публично': Зеленский сказал, какого ответа ждет от США относительно гарантий безопасности для Украины. Видео

Послевоенные гарантии безопасности должны быть надежными, сильными, и Украина рассчитывает получить их как от США, так и от европейских стран. Обещания необходимо закрепить в определенных документах, чтобы они были юридически обязывающими.

Относительно этих будущих соглашений высказался президент Владимир Зеленский, который 18 декабря пообщался с журналистами на пресс-конференции в Брюсселе (Бельгия). Видеозапись события опубликована на YouTube-канале ОП.

Президенту задали не один вопрос, связанный с обеспечением безопасности страны после потенциального мирного соглашения.

Зеленский подчеркнул, что без сильных гарантий безопасности окончания войны не будет, будет лишь пауза.

"Когда у тебя не НАТО, а гарантии безопасности "как НАТО", кто-то говорит, что, может, это еще и лучше. Я не знаю, я не берусь оценивать. Я берусь оценивать только одно: ответ на вопрос, что будут делать Соединенные Штаты Америки, если Россия вновь придет с агрессией? Что эти гарантии безопасности сделают? Как это сработает? Как сработают партнеры все? Каким образом, какой силой они остановят Москву, конкретно?" – озвучил президент главные вопросы.

"Мне кажется, на это нужно получить ответ. Пусть он будет не публичным, но пусть он будет закреплен в каких-то документах", – добавил глава государства.

