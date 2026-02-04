'Провал Путина': Сибига рассказал о последствиях войны против Украины для Кремля

Россия не сможет выиграть войну против Украины. Боевые потери Москвы все время увеличиваются, а экономика слабеет, тогда как Украина постепенно увеличивает свой оборонный потенциал.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Решающее значение, по его мнению, имеют санкции на теневой флот РФ.

Россия проигрывает войну против Украины

По его словам, Москва только будет иметь больше проблем как на поле боя, так и в экономике. Министр подчеркнул, что дополнительные санкции, в частности на теневой флот и энергосектор России, а также усиление поддержки обороны и устойчивости Украины, имеют решающее значение.

"Чем больше давление на Москву и поддержка Украины, тем быстрее закончится война. Чем быстрее Путин потеряет иллюзии относительно способности достичь чего-то военным путем, тем быстрее будут успешными мирные усилия", — написал он в Twitter.

К тому же, Сибига привел статистические данные. По его информации, в прошлом году Россия потеряла около 480 тысяч военных убитыми и ранеными, при этом оккупировав лишь 0,7% территории Украины.

В этом году в январе, несмотря на средние потери более 1000 солдат в день, ВС РФ смогли захватить лишь 0,04% территории, что стало самым низким показателем за последние девять месяцев.

Министр также отметил, что с января 2024 года по январь 2026 года Россия оккупировала 21% Донетчины, потеряв сотни тысяч военных. В то же время эта территория меньше части региона, подконтрольной Украине.

Сибига обратил внимание и на состояние российской экономики, которая, по его словам, вступила в глубокую рецессию. Общий бюджетный дефицит регионов РФ в прошлом году достиг 21 млрд долларов, что в восемь раз больше, чем в 2023 году.

По мнению министра, Москва не может остановить падение производства в 12 ключевых отраслях промышленности, а взамен повышает налоги. В прошлом году закрылось на 15% больше предприятий, еще 10% на грани закрытия.

В частности, из-за нереалистичного планирования Федерального госбюджета. Россия в этом году может потерять не менее 25 млрд долларов доходов от нефти.

В то же время Украина продолжает наращивать свой ОПК, да и наносит глубокие удары по законным военным целям на территории России. По словам Сибиги, в прошлом году было осуществлено 719 таких ударов, которые нанесли ущерб на сумму около 15 млрд долларов.

