Протащили выгодную для коррупционеров норму: 'ЕС' зарегистрировала изменения в закон о лишении государственных наград

"Европейская Солидарность" зарегистрировала законопроект, который исправляет ошибку закона о наградах и не позволит коррупционерам сохранить свое имущество, нажитое преступным путем.

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Об этом в соцсетях сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Напомню, на прошлой неделе парламент проголосовал очень актуальный законопроект о лишении наград государственных изменников. Удивительным образом ко второму чтению там появилась норма о том, что пошедшие на соглашение со следствием коррупционеры останутся со своим имуществом. Подобной нормы не было в депутатском законопроекте, но этот проект в повестку не ставили. Зеленский подал свою версию закона о лишении наград и именно туда "слуги" (потому что в профильном комитете именно они составляют большинство) протянули такую выгодную для коррупционеров норму. Теперь соглашение со следствием можно заключить и избежать тюрьмы, при этом и коррупционное имущество сохранить", – констатирует депутат.

"Еще ранее, 29.10.2024 г. ВР Украины приняла закон № 4033-ІХ "О внесении изменений в УК и УПК Украины об усовершенствовании регулирования соглашений о признании виновности в уголовных производствах в отношении коррупционных уголовных правонарушений и уголовных правонарушений, связанных с коррупцией" . Им введены нормы по дополнительному наказанию в виде конфискации имущества в случае освобождения виновного в коррупции лица от отбывания наказания через соглашение о признании виновности", – напомнила Геращенко.

"А 20.11.2024 г. ВР приняла Закон "О внесении изменений в УК и УПК Украины и другие законодательные акты Украины о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины". Который оперативно подписал Зеленский. Этим законом из статьи 77 Уголовного кодекса был исключен только что введенный Законом № 4033-ІХ институт конфискации имущества как вида дополнительного наказания в случае совершения коррупционного уголовного правонарушения или уголовного правонарушения, связанного с коррупцией", – отмечает Геращенко.

"Поэтому мы предлагаем оперативно вернуть ранее проголосованную норму Закона №4033-ІХ в части корректировки содержания статьи 77 УК Украины. Это позволит конфискацию имущества как вида дополнительного наказания коррупционерам. Будем настаивать на первоочередном рассмотрении уже на следующей переговорной неделе. Ожидаем публичную поддержку нашей инициативы антикоррупционными органами", – пишет Ирина Геращенко.