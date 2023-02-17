Блог | Александр Левченко: Пророссийский анклав как угроза Кишиневу и определённая опасность Киеву

Приднестровье (Транснистрия) — сепаратистский регион вдоль левого берега реки Днестр, который юридически принадлежит Молдове (Республика Молдова). Исторически его населяли в начале нашей эры первые славянские племена антов, а позже здесь жили славянские племена уличей и частично валахи. Уличи были завоеваны вторым Киевским государством, и, таким образом, они вошли в состав Киевской Руси.

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В первой половине 13-го века эти территории были присоединены к Галицко-Волынскому княжеству, которое впоследствии имело название Русского королевства (территория нынешних Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областей). После прихода монголов в 1240 году южная часть нынешнего Приднестровья вошла в состав Золотоордынского государства. Чуть позже территория северной части Приднестровья вошла в состав Великого княжества Литовского, а после унии с Королевством Польским в состав этого объединённого государства - Речи Посполитой. Во времена Казацкой державы гетмана Богдана Хмельницкого (середина XVII в.) она была неотъемлемой частью этого государства.

После трёх разделов Польши и оккупации её восточных регионов Россией, на этой территории снова базировались украинские казаки - Черноморские и Бужские. По решению Петербурга все эти казачьи поселения были перенесены в район реки Кубань на Северном Кавказе. Тогда Крымское ханство пало, и Кубанская Орда, которая была подвластна ханству, вынуждена была покинуть эти территории и откочевать в Османскую империю. Таким образом, кубанское казачество в основном имело украинское происхождение, в том числе выходцев из территории современного Приднестровья. Географически эта территория состоит из северной части (Каменка, Рыбница, Рашков) и южной - Тирасполь, Дубосары, Слободзея. После разрушения второго Киевского государства монголами, северная часть вошла в состав Великого княжества Литовского, позже королевства Польского. Южная часть Приднестровья входила в состав Золотоордынского государства, потом - Крымского ханства, а ещё позже, была неотъемлемая часть Османской империи. В конце 18-го века эти территории были захвачены русской армией и вошли в состав Российской империи.

С 1918 года это территория провозглашенной Украинской Народной Республики, а когда большевики выиграли гражданскую войну, то стала в составе советской Украины. В 1924 году на этих территориях была образована Молдавская Автономная Республика в составе Украины, и это было политически мотивировано, так как сама Молдова с 1918 года была захвачена румынской армией и вошла в состав этого государства с центром в Бухаресте. В 1940 году большая часть Приднестровья была передана Молдавии, которую Румыния вынуждена была вернуть Советскому Союзу. В 1992 году в результате конфликта с официальным Кишинёвом регион не захотел оставаться в составе независимой Молдовы и начал насильственное отделение, что привело к военному конфликту, в котором Москва всячески поддерживала сепаратистов. Их также поддержали части 14-й армии, оставшиеся здесь после распада Советского Союза и находившееся под контролем Кремля. Территория стала международно непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой с центром в городе Тирасполь. Румынское название региона - Транснистрия.

Как долго будет существовать этот сепаратистский и подконтрольный Москве регион? Там до сих пор стоят части бывшей 14-й армии, и есть огромные запасы оружия, относящегося ещё к советским временам. Там базируется центр российских спецслужб, который работает против интересов Кишинёва и Киева. Пока что Приднестровье представляет собой некоторую опасность для удара украинской стороне в спину в районе Одессы и гораздо более высокую опасность для удара по Кишинёву, так как существующая молдавская армия очень малочисленна, слабо оснащена и плохо подготовлена. Так, что до сих пор это точка замороженного конфликта с 1992 года, которая может качнуться в любой момент. С начала российской оккупации Крыма в марте 2014 года украинская сторона перерезала поставки туда российского оружия и ротацию военнослужащих из РФ. Сформировавшийся ещё в 2006 году переговорный формат "5 плюс 2" (Приднестровье, Молдова, Украина, РФ, ОБСЕ, а также ЕС и США) сейчас практически не работает. Кишинёв и Тирасполь давно исчерпали идеологическую, этническую и политическую составляющие своего противостояния и не могут ничего изменить самостоятельно без вмешательства извне. В принципе, в последнее время как Кишинев, так и Тирасполь не предпринимали существенных усилий для продолжения диалога. В отличие от сепаратистских регионов Грузии (Южной Осетии и Абхазии), Приднестровье не имеет общих границ с Россией, что существенно затрудняет абсолютное влияние Кремля на регион. Таким образом, Кишинёв был не против того, что окончательные решения будут приняты несколько позже во времени. Наиболее влиятельной в Приднестровье является финансовая группа "Шериф", которая также контролирует политическую ситуацию в регионе, где дислоцируются 1700 российских солдат и 400 российских миротворцев. Но из-за украинской блокады, это в основном военнослужащие из местного населения, имеющие российские паспорта, хотя у большинства из них наверняка есть и молдавские, румынские или украинские паспорта. Плюс там размещены около 200 агентов различных российских спецслужб.

Политическая и экономическая пророссийская элита Приднестровья в принципе не заинтересована в новом конфликте с Кишинёвом, не говоря уже об использовании региона в нападении на Украину. Однако Москва в этом очень заинтересована. Об этом свидетельствуют захваченные украинской разведкой российские документы, где отчётливо видно, как Кремль готовил государственный переворот в Молдове. Узнав это, проснулся ото сна официальный Кишинёв, который начал действовать решительно, чтобы не допустить реализации планов Москвы привести к власти в Молдове пророссийские силы, используя поддержку иностранных граждан, в основном из РФ, Беларуси, Сербии и Черногории в целях свержения проевропейских сил. Кишинёву пришлось срочно запретить въезд в Молдову ряду граждан из этих стран, назначить нового премьер-министра (советника по вопросам обороны проевропейского президента Майи Санду) и, наконец, ввести санкции против политических лидеров и олигархов Приднестровья, которые должны были сыграть решающую роль в реализации планов Кремля по насильственной смене власти в Молдове и убийства ряда проевропейски настроенных молдавских политиков. Официальный Киев выразил готовность в случае необходимости оказать помощь во избежание опасной эскалации ситуации в Молдове, спровоцированной российской стороной.